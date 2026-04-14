Amancio Ortega lidera el mayor imperio inmobiliario a nivel mundial

Amancio Ortega ha consolidado la mayor cartera inmobiliaria privada del mundo, con un valor estimado de unos 23.000 millones de euros, según un análisis que acaba de publicar Forbes. El fundador de Inditex ha construido un portafolio de más de 200 activos en 13 países que le sitúa por delante de los principales promotores internacionales, como el australiano Harry Triguboff o el estadounidense Donald Bren.

El informe detalla que Ortega ha invertido cerca de 22.000 millones de euros en 216 propiedades desde la salida a bolsa de Inditex en 2001, un proceso que marcó el inicio de su estrategia inmobiliaria a gran escala. A través de su sociedad Pontegadea, el empresario ha canalizado los dividendos del grupo textil —alrededor de 25.800 millones de euros— hacia activos considerados de máxima calidad en el mercado.

Este flujo constante de liquidez explica la capacidad de la firma para acometer operaciones de gran volumen sin recurrir a financiación externa y sostener un ritmo inversor elevado durante más de dos décadas.

En 2025 formalizó 14 compras por un importe conjunto de 2.157 millones de euros, con adquisiciones en Europa y Estados Unidos que abarcan oficinas, hoteles, logística y retail. Entre ellas destaca la compra del edificio de oficinas de Vancouver por 680 millones, así como operaciones en Miami, París, Países Bajos o Barcelona, donde adquirió la sede de Planeta por 250.

Diversificación

Este patrón confirma una diversificación geográfica sostenida y una creciente presencia en activos logísticos, que concentran una parte relevante de las últimas inversiones.

El modelo responde a una estrategia definida: adquisición de activos prime en ubicaciones urbanas consolidadas y con elevada demanda. Edificios en Londres, Nueva York, Madrid o Toronto forman parte de una cartera ocupada por grandes corporaciones con contratos a largo plazo, como Amazon, Apple, Meta, Nike o Spotify.

Esta selección de inquilinos reduce el riesgo de impago y garantiza ingresos recurrentes, lo que convierte al flujo de rentas en el eje del negocio. La localización y la calidad de los activos refuerzan además su capacidad de mantener valor en distintos ciclos del mercado.

Dos agentes inmobiliarios que han trabajado para Pontegadea explican en el informe de Forbes que Ortega opera con criterios alejados del sector. “Es muy diferente a la mayoría de los inversores, parece tener dinero ilimitado”, señala uno de ellos. El empresario prioriza compras al contado, sin recurrir a deuda, y apenas vende activos. El estudio señala solo una decena de ventas.

Escasas deudas

Las cuentas de Pontegadea de 2024 reflejan un nivel de apalancamiento cercano al 2%, una ratio poco habitual en el negocio inmobiliario comercial.

Esa política se traduce en decisiones de largo plazo. “Compran inmuebles defensivos en ubicaciones estratégicas que siempre tendrán demanda”, apunta otro de los profesionales consultados. La intención es mantener los activos de forma indefinida y asegurar flujos de caja estables. Frente a inversores que rotan sus carteras en ciclos de cinco o diez años, Pontegadea apuesta por la permanencia y la preservación del capital.

El histórico de compras confirma una expansión sostenida en el tiempo. En 2024 cerró siete operaciones por 1.812 millones de euros, mientras que en 2023 sumó 11 adquisiciones por 1.335, incluyendo activos residenciales, logísticos y participaciones en energía.

En ejercicios anteriores destacan grandes operaciones como el rascacielos de oficinas en Canadá en 2022 por 843 millones o la compra del edificio The Post en Londres en 2019 por 700. La trayectoria refleja una adaptación progresiva hacia sectores con demanda estructural, como la logística o las infraestructuras energéticas.

Comparación

El posicionamiento de Ortega destaca también en comparación con otros grandes patrimonios. Según Forbes, inversores como Larry Ellison o Ken Griffin han destinado miles de millones al inmobiliario en los últimos años, pero ninguno ha alcanzado el volumen acumulado por el fundador de Inditex ni el grado de diversificación internacional de su cartera.

El resultado es un cambio estructural dentro de su fortuna. Aunque el negocio textil sigue como principal fuente de riqueza, el peso del inmobiliario ha crecido hasta convertirse en un pilar estratégico. La reinversión sistemática de dividendos en activos tangibles le ha permitido construir una cartera orientada a la estabilidad, con una exposición limitada a ciclos especulativos y una fuerte generación de caja.

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Este modelo conecta con una tendencia creciente entre grandes patrimonios: la búsqueda de refugio en activos físicos en un entorno de incertidumbre. En el caso de Ortega, esa estrategia ha derivado en la creación del mayor imperio inmobiliario privado del mundo, consolidado con discreción, disciplina financiera y una lógica de inversión basada en la preservación del valor a largo plazo.