La compostelana Urovesa suministrará 12 vehículos Vamtac aerolanzables al Ejército para reforzar su capacidad operativa

La modernización del Ejército de Tierra continúa avanzando con nuevas inversiones orientadas a mejorar su capacidad de reacción en escenarios exigentes. En esta línea, tal y como informa la publicación especializada Infodefensa.com, el Ministerio de Defensa ha aprobado la adquisición de una nueva partida de vehículos tácticos Vamtac aerolanzables, pensados para reforzar tanto la movilidad como el apoyo logístico de unidades de despliegue rápido, especialmente en el ámbito de la artillería ligera.

El contrato, adjudicado a la empresa compostelana con factoría en la localidad de Valga Urovesa, contempla la compra de 12 vehículos por un importe superior a los 2,7 millones de euros. Estas unidades estarán destinadas principalmente a la brigada paracaidista, donde desempeñarán funciones clave en operaciones que requieren rapidez y autonomía.

Vamtac de Urovesa / cedida

De los vehículos adquiridos, seis estarán preparados para el remolque de obuses Light Gun L-118, una pieza fundamental en la artillería ligera, mientras que los otros seis se dedicarán al transporte de munición, garantizando el suministro en situaciones operativas. Esta doble configuración permite cubrir tanto el movimiento del armamento como su sostenimiento en el terreno.

Los nuevos Vamtac incorporan adaptaciones específicas según su función. Los destinados al remolque cuentan con cabina doble para trasladar a la dotación completa, además de sistemas preparados para el arrastre del obús. Por su parte, los de municionamiento disponen de espacios de carga optimizados para el transporte seguro de proyectiles, lo que facilita la operatividad en escenarios complejos.

Este modelo se ha consolidado como uno de los pilares del parque móvil del Ejército gracias a su versatilidad y resistencia, con múltiples versiones adaptadas a distintas misiones. La compra se enmarca además en el acuerdo firmado en 2020 para el suministro progresivo de este tipo de vehículos, lo que asegura su presencia en las Fuerzas Armadas durante los próximos años.

Desde Defensa se considera que la renovación constante de estos equipos es necesaria debido al desgaste que sufren en operaciones y entrenamientos, por lo que este tipo de adquisiciones resultan clave para mantener la eficacia de las unidades. Con esta inversión, el Ejército busca reforzar su capacidad de intervención rápida y mejorar su preparación ante los nuevos retos operativos.