La Federación Gallega de la Construcción apoya la iniciativa para mejorar la gestión de la incapacidad temporal en el sector, clave en Galicia

En un contexto de recuperación de la actividad y creciente presión para aumentar la oferta de vivienda, la construcción gallega sitúa la gestión de las bajas laborales en el centro del debate como uno de los factores que condicionan su productividad y su capacidad de respuesta. La Federación Gallega de la Construcción ha expresado su apoyo a la iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia para mejorar la gestión de la incapacidad temporal, insistiendo en que las bajas médicas son “un derecho” que no debe cuestionarse, pero sí gestionarse con mayor agilidad y coordinación en beneficio tanto de los trabajadores como de las empresas y del conjunto de la sociedad.

El sector advierte de que el absentismo laboral se ha convertido en un problema de gran impacto económico y organizativo. En 2025 se registraron cerca de 113 horas perdidas por asalariado en el conjunto de España, según la Confederación Nacional de la Construcción, lo que equivale al 6,2 % de la jornada y supone el máximo histórico. El coste supera los 3.565 millones de euros y afecta especialmente a las pequeñas empresas.

En Galicia, la situación es aún más acusada. Las horas perdidas ascienden a casi 127 por trabajador, un 7,3 % de la jornada efectiva, por encima de la media estatal, de acuerdo con datos de Randstad Research basados en el Instituto Nacional de Estadística. La incapacidad temporal concentra la mayor parte de este fenómeno.

Efecto en las obras

La patronal subraya que en la construcción la ausencia de determinados perfiles no solo supone una baja individual, sino que puede bloquear fases completas de obra, alterar la planificación, generar tiempos muertos y aumentar costes. Esta situación repercute directamente en la entrega de proyectos y en la capacidad de atender la demanda de vivienda e infraestructuras.

Mejor gestión del sistema

Por ello, el sector defiende un enfoque integral que combine prevención, gestión temprana de las bajas y una mayor coordinación entre atención primaria, especializada y agentes implicados. El objetivo es reducir tiempos sin mermar garantías, mejorar la recuperación de los trabajadores y evitar prolongaciones innecesarias.

Desde la federación concluyen que compatibilizar la protección de la salud con la mejora de la productividad resulta clave para un sector estratégico en Galicia, especialmente en un momento en el que la demanda de vivienda y obra pública sigue al alza.