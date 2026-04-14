El FMI recorta dos décimas la previsión de crecimiento de España este año por el impacto de la guerra de Irán

Los 45 días que dura hasta el momento la guerra entre EEUU, Israel e Irán han dejado una impronta innegable sobre la economía mundial, afectando en mayor o menor medida a las perspectivas de crecimiento de todos los países. Pese a las negociaciones de paz entre Washington y Teherán que se están celebrando durante estos días en Islamabad, el mes y medio de hostilidades ha desembocado en la destrucción de infraestructuras críticas, lo que, sumado al bloqueo del estrecho de Ormuz, ha provocado disrupciones de gran magnitud en las economías mundiales.

Así lo pone de manifiesto el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus ‘Proyecciones Económicas Mundiales’ de abril. “Una vez más, la economía mundial corre el riesgo de descarrilarse”, arranca el análisis. “Durante el último año, los factores adversos derivados del aumento de las barreras comerciales y de la elevada incertidumbre se han visto compensados por factores favorables, como la inversión en tecnología y el apoyo de las políticas fiscal y monetaria”, detalla.

La guerra trunca el crecimiento

Así, la institución prevé que el crecimiento del PIB mundial sea del 3,1% en 2026 y del 3,2% en 2025, dos décimas menos en el primer caso y sin cambios en el segundo respecto al último informe, publicado el pasado mes de enero, antes de la guerra. En cuanto a la inflación, se espera que la general a nivel mundial aumente hasta el 4,4% en 2026 y disminuya hasta el 3,7% en 2027, lo que supone revisiones al alza para ambos años.

“De no ser por la guerra, el crecimiento mundial se habría revisado al alza. De hecho, las previsiones basadas en hipótesis anteriores al conflicto habrían mostrado una ligera revisión al alza del crecimiento para 2026, de 0,1 puntos porcentuales, hasta el 3,4 %. Por lo tanto, la revisión a la baja para 2026 refleja en gran medida las perturbaciones derivadas del conflicto en Oriente Medio, compensadas en parte por el efecto de los sólidos datos recientes y la reducción de los tipos arancelarios”, zanja la discusión el FMI, confirmando el impacto de la guerra.

España vuelve a superar a sus socios europeos

A tenor de los datos, España seguirá siendo el país que más crezca entre las grandes economías europeas. El FMI proyecta para nuestro país un crecimiento del 2,1% en 2026 y del 1,8% en 2027, lo que supone una caída de dos décimas y una décima, respectivamente. Sin embargo, el crecimiento es mucho mayor que el de Alemania (0,8% y 1,2%), Francia (0,9% y 0,9%) o Italia (0,5% y 0,5%) o que el de la propia Eurozona (1,1% y 1,2%).

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha viajado a Washington para participar en las reuniones del FMI. Al conocerse los resultados, el titular de Economía ha querido valorar el buen desempeño de España. "España afronta el shock por el conflicto en Oriente Medio desde una posición de fortaleza, en la que destaca la creación de puestos de trabajo, que es uno de los pilares que explica el mejor comportamiento relativo de la economía española frente al resto de la zona del euro en un entorno de elevada incertidumbre global", ha destacado.

EEUU e Irán, impactados de forma muy distinta

El ritmo de crecimiento entre lo que el FMI agrupa como “economías avanzadas” se mantiene sin cambios en la media, con un ritmo de 1,8% en 2026 y 1,7% en 2027. EEUU, el mayor protagonista de esta guerra, crecería un 2,3% este año y un 2,1% el próximo, lo que supone una caída de una décima y un aumento de una décima, respectivamente.

Por contra, Irán saldría altamente perjudicado de la guerra: su economía menguaría en un 6,1% en 2026, para volver a crecer en un 3,2% en 2027. Su inflación, además, se desbocaría: el FMI prevé un aumento del 68,9% en 2026 y del 39,6% en 2027, a tenor de las extraordinarias circunstancias y la devaluación del rial, su moneda.

Escenarios adversos

La institución ha elaborado también previsiones para dos escenarios más perjudiciales, en los que las disrupciones derivadas de la guerra se perpetuarían en el tiempo. En el adverso, el FMI pronostica un crecimiento aún más lento, cayendo hasta el 2,5% en 2026. Los precios también se desbocarían en este caso, con la inflación en el 5,4%.

Por contra, en un escenario realmente grave, el ritmo de crecimiento caería hasta el 2% este año, y la inflación general escalaría hasta el 6%, “impactando el doble en las economías emergentes que en las avanzadas”.

Inflación y desempleo

En los componentes de inflación y desempleo, sin embargo, es donde España comienza a flaquear frente a sus semejantes. El organismo dirigido por Gueorguieva estima que nuestro país padecerá una inflación del 3% en 2026 —inferior a la fijada este martes por el INE— y del 2,3% en 2027. Estas cifras son superiores a las registradas en la Eurozona (2,6% y 2,2%) y a la de los socios europeos inmediatos, como Francia, Alemania o Italia.

El desempleo seguirá siendo una asignatura pendiente para España. Si la media de la Eurozona se colocará en el 6,2% en 2026 y 6,1% en 2027, nuestro país registrará una tasa de paro del 9,8% en ambos años, lo que supone la pérdida del doble dígito, aunque una cifra considerablemente elevada respecto a las demás economías avanzadas en Europa. En su valoración del dato, el Ministerio de Economía ha destacado que "consolida la mejora sostenida en los últimos años".

El petróleo no volverá a los precios de antes

El FMI ha tomado nota además del aumento del precio del petróleo. Según sus previsiones, terminará 2026 con un aumento de precio del 21,4%, mientras que en 2027 caerá un 7,6%. Por tanto, la principal conclusión extraída es que el crudo no volverá a registrar los precios previos a la guerra al menos hasta 2028, según las previsiones.

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Por último, las economías menos involucradas en el conflicto, como China o India, apenas notarán el impacto desacelerador. Pekín verá crecer su economía un 4,4% en 2026, moderándose hasta el 4% en 2027. Por otra parte, India se posiciona como el país que más crecerá en los próximos años: un 6,5% en ambos casos.