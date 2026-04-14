Galicia consolida su crecimiento en el sector aeroespacial con un aumento del 25 % en facturación y un 7 % en empleo

En pleno crecimiento de la actividad y consolidación como polo industrial, la industria aeroespacial gallega combina buenos datos económicos con nuevas incertidumbres globales que amenazan su evolución. El Consorcio Aeroespacial Gallego celebró en Vigo su Asamblea General Ordinaria, donde analizó el estado del sector, destacando el aumento del empleo y la facturación, pero también la preocupación por el impacto de la guerra en Irán sobre el suministro y el precio del combustible aeronáutico.

Durante el encuentro, el consorcio hizo balance del último ejercicio y avanzó sus próximas líneas de actuación, en un contexto marcado por la recuperación de la aviación comercial y la apertura de nuevos nichos en ámbitos como la defensa y los drones. A falta de cerrar los datos de 2025, el sector ya registró en 2024 un crecimiento del 7 % en empleo y del 25 % en facturación, superando los 1.700 empleos directos y los 165 millones de euros de negocio.

El presidente del CAG, Enrique Mallón, destacó que Galicia se ha consolidado como un foco de atracción para empresas del sector a nivel internacional. Este crecimiento se apoya tanto en la recuperación de la aviación tras la pandemia como en el impulso de nuevas áreas como los sistemas no tripulados y la tecnología espacial.

Mallón interviene en la Asamblea General Ordinaria / cedida

Además, el sector se beneficia del aumento de la demanda global, con más de 17.000 aeronaves pendientes de entrega por parte de los grandes fabricantes en un contexto de fuerte crecimiento del tráfico aéreo.

Incertidumbre internacional

Pese a este escenario positivo, la aviación comercial afronta un momento de incertidumbre por la situación geopolítica. Desde el consorcio advierten de que la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán puede afectar a las reservas de combustible, provocar una escalada de precios y generar cancelaciones de vuelos, con impacto directo en la actividad del sector.

Impulso institucional y colaboración

En la clausura, la directora general del Igape, Covadonga Toca, subrayó el papel de iniciativas como el Observatorio de la Industria Aeroespacial, impulsado junto a la Xunta de Galicia, para anticipar tendencias y orientar las políticas públicas.

Además, recordó la puesta en marcha de la Estrategia en Seguridad, Defensa y Aeroespacio 2025-2030, que prevé movilizar 900 millones de euros, con el objetivo de reforzar la capacidad industrial y tecnológica del sector.

Por su parte, el delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades, incidió en la importancia de la colaboración público-privada y en la necesidad de mantener una visión global del mercado, especialmente en regiones emergentes de Asia y África.

Proyección internacional

El consorcio también destacó su participación en ferias internacionales y proyectos europeos como Poctep Aeroganp, orientado a reforzar la cooperación entre Galicia y el norte de Portugal en investigación aeroespacial.

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Como próxima cita clave, el CAG anunció la celebración de su Congreso Internacional Aeroespacial los días 28 y 29 de octubre en Santiago, en un momento en el que Galicia busca consolidarse como referente en un sector en plena transformación.