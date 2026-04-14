Galicia reduce su deuda pública al 3,52 %, el mejor dato de la historia

En un contexto marcado por la necesidad de controlar el gasto público y garantizar la estabilidad financiera, Galicia refuerza su posición como una de las comunidades con menor nivel de deuda pública en España. Los últimos datos sitúan su peso en el conjunto autonómico en mínimos históricos, mientras continúa reduciendo su ratio sobre el PIB y avanzando hacia los objetivos de sostenibilidad fijados por la normativa estatal.

La deuda pública de Galicia representa solo el 3,52 % del total de las comunidades autónomas, el mejor dato desde que hay registros, según explicó el secretario xeral Técnico e do Tesouro, David Cabañó, durante su comparecencia en el Parlamento gallego. Además, la ratio de deuda sobre PIB se sitúa en el 13,9 %, muy por debajo del 20,2 % de la media autonómica e incluso inferior a la previsión inicial del 14,1 % recogida en los presupuestos de 2025.

Cabañó subrayó que “nunca la deuda gallega pesó menos en el conjunto de España” y destacó que la diferencia de 6,3 puntos respecto a la media equivale a más de 5.000 millones de euros. Esta menor carga implica, según señaló, un ahorro de unos 100 millones de euros en intereses, al tratarse de deuda que Galicia no ha tenido que emitir.

Reducción sostenida desde la pandemia

Los datos reflejan que la comunidad mantiene una tendencia a la baja en su nivel de endeudamiento, situándose ya por debajo de los niveles de 2012. Desde el máximo alcanzado en 2020 por la crisis sanitaria, Galicia ha reducido su ratio de deuda en un 29 %.

Desde la Xunta de Galicia consideran que, salvo circunstancias excepcionales, esta evolución continuará en los próximos años, con el objetivo de acercarse al 13 % marcado por la ley de estabilidad presupuestaria.

Apuesta por la financiación sostenible

Otro de los elementos destacados es el avance del financiamiento sostenible. En 2025, el 62 % del endeudamiento se formalizó mediante instrumentos como bonos verdes y sociales, una tendencia que refuerza la imagen de solvencia de la comunidad.

Esta evolución ha contribuido también a la mejora de las calificaciones crediticias por parte de las agencias de rating, apoyadas en el crecimiento económico, el equilibrio presupuestario y el moderado nivel de deuda.

Impacto de la financiación estatal

Pese a estos datos positivos, el Gobierno gallego advierte de las dificultades derivadas de la falta de actualización del sistema de financiación autonómica. La ausencia de presupuestos en el Estado está provocando tensiones de liquidez al no ajustarse las entregas a cuenta.

Según explicó Cabañó, esta situación podría suponer un coste financiero adicional de más de 8 millones de euros para Galicia si se repite el escenario del año anterior, debido al incremento de los intereses a corto plazo.