Galicia sufre el segundo mayor acelerón del país de la inflación por la guerra: 3,8%

La previsión del Instituto Galego de Estatística (IGE) para la evolución de la inflación en la comunidad en marzo tras el estallido de la guerra en Oriente Próximo se quedó corta. Tras escalar del 1,9% de enero al 2,2% en febrero, el organismo estimó que el Índice de Precios al Consumo (IPC) alcanzaría el 3,1% el mes pasado. La tasa se disparó realmente hasta el 3,8%, la segunda mayor tasa del país, únicamente por detrás de Madrid (4,1%), según los datos que acaba de publicar el IGE y su homólogo estatal, el INE. En todo el país, los precios repuntaron el 3,4%, una décima más de lo observado en el cálculo adelantado hace unos días.

Transporte y vivienda presionaron al alza el indicador que mide el coste de la vida por la losa de la energía. En el primer caso, con una subida del 5,4% en Galicia y el 5,3% en todo el país, la culpa fue de los combustibles, que hace un año habían bajado su coste. Los carburantes se encarecieron en la comunidad el 10,1% en marzo de este 2025. La variación en el capítulo de la vivienda, que incluye agua, electricidad, gas y otros servicios vinculados al día a día del hogar, llegó al 5,3%. El recibo de la luz y el gas en Galicia subió el 4,5%, amortiguado en comparación con lo que está sucediendo en otros países europeos gracias a la contribución de las energías renovables.

A la espera de cómo puede comportarse en los próximos meses a causa de la fuerte subida de los costes energéticos, logísticos y algunas materias primas por el conflicto, la cesta de la compra se resiste a bajar del casi 4% en el que parece asentada. El precio de la alimentación en Galicia a lo largo del mes pasado aumentó el 3,6% y el 4,3% las bebidas no alcohólicas. Dos productos sobresalen claramente por encima del resto. La carne de vacuno se incrementó el 24,2% y el 24,8% los huevos. El pescado se encareció en la comunidad el 6,5% y el 7% los crustáceos, moluscos y las conservas. El alza en legumbres y hortalizas frescas alcanzó el 8,3%. Pocos alimentos bajan de precio. El que más, aceites y grasas, cerca del 9%; y el 11,9% el aceite de oliva en concreto. El azúcar se abarató el 5,8%; y el 0,2% las patatas.

La hostelería sigue la tendencia al alza que lleva meses mostrando. A las puertas de la Semana Santa elevó los precios el 4,5% y hasta el 8,4% los hoteles.

Medidas

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa pone en valor el plan de respuesta del Gobierno, «diseñado para que el shock externo de la guerra no se traslade de forma permanente ni a la inflación ni al poder adquisitivo». «Los efectos de las medidas fiscales sobre los carburantes ya se están notando en los surtidores de nuestro país, aunque las cotizaciones internacionales siguen presionando al alza», señala, dando por hecho que las medidas impulsadas a partir del 20 de marzo para paliar el impacto de la guerra en el coste de la energía, como la rebaja del IVA de los combustibles al 10%, «tendrán un efecto de moderación en la inflación durante los próximos meses».

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El ministro Carlos Cuerpo calcula que la inflación se frenará entre ocho décima y un punto en los próximos meses. Su departamento subraya que la electricidad «está actuando como amortiguador del shock energético». «La apuesta de España por las renovables —que fijan el precio de la luz en el 84% de las horas, frente al 25% de 2019— es un escudo frente al impacto de la guerra», remarca.