La Xunta de Galicia diseñará un plan con agentes sociales para reducir el absentismo laboral sin cuestionar derechos

En un momento en el que el absentismo laboral gana peso en el debate económico por su impacto en la productividad, la Xunta de Galicia busca articular una respuesta conjunta con los agentes sociales que combine control, prevención y garantías para los trabajadores. El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, avanzó en Vigo que el Ejecutivo autonómico dialogará con sindicatos y patronal para diseñar un plan específico que permita reducir sus efectos sin cuestionar derechos.

Durante un encuentro con el Círculo de Empresarios de Galicia, González explicó que el objetivo es completar este programa con aportaciones de la parte social y profundizar en el análisis de las bajas laborales para diferenciar sus causas y abordar posibles situaciones de absentismo injustificado. Según indicó, se trata de un fenómeno “complejo y multifactorial” que tiene un impacto estimado de más de 2.200 millones de euros anuales, en torno al 3 % del PIB gallego.

El conselleiro detalló que el futuro plan combinará actuaciones dentro del ámbito competencial de la Xunta, como la mejora en la gestión y control de las bajas, con medidas vinculadas al bienestar laboral y la prevención de riesgos, en las que también deberán implicarse empresas y trabajadores.

Además, subrayó la importancia del diálogo social, que se verá reforzado con un nuevo decreto para institucionalizarlo en Galicia como marco estable para afrontar retos del mercado laboral, entre ellos el absentismo.

Refuerzo del mercado laboral

Más allá de este plan, González puso el foco en la necesidad de fortalecer el mercado laboral interno. En este ámbito, destacó la apuesta por una formación adaptada a las empresas, con iniciativas como el decreto de microcredenciales, que permitirá acreditar competencias de forma flexible.

También avanzó la modernización del Servizo Público de Emprego de Galicia, con herramientas como el sistema EMI, que ya ha permitido perfilar profesionalmente a más de 101.000 personas y mejorar la conexión entre oferta y demanda de empleo.

Apoyo al autoempleo

En el ámbito del autoempleo, el conselleiro recordó que la Xunta ultima la Estrategia de emprendimiento ligado al territorio, centrada en identificar negocios clave en cada zona y garantizar su continuidad. A esta línea se suma una inversión de más de 42 millones de euros en ayudas a autónomos.

Atracción de talento

González también defendió un modelo de atracción de talento basado en una inmigración “controlada, segura y eficaz”, vinculada a las necesidades del tejido empresarial. En este sentido, insistió en la importancia de que el Estado transfiera a Galicia las competencias para gestionar las autorizaciones iniciales de trabajo de personas extranjeras.

El objetivo, señaló, es mejorar la integración laboral de los trabajadores migrantes y dar respuesta a las demandas de las empresas en un contexto de falta de mano de obra en determinados sectores.