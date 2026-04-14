La Xunta de Galicia impulsa ayudas de hasta 30.000 euros para garantizar el relevo generacional en los negocios

En un contexto marcado por el envejecimiento de la población y el riesgo de desaparición de negocios tradicionales, la Xunta busca asegurar la continuidad del tejido económico con nuevas medidas de apoyo al relevo generacional. Durante la inauguración del II Congreso Nacional de Relevo Xeracional organizado por UPTA en Vilagarcía, el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, defendió la necesidad de facilitar el traspaso de negocios en funcionamiento como alternativa real al emprendimiento desde cero.

El responsable autonómico animó a autónomos y emprendedores a solicitar el Bono Remuda, una ayuda que puede alcanzar los 30.000 euros y que este año ha incrementado su dotación un 20 %, hasta los 1,5 millones de euros, debido a la elevada demanda. El plazo de solicitud permanece abierto hasta el 30 de septiembre.

González subrayó que el reto del relevo generacional requiere “medidas integrales, coordinadas y eficaces” para garantizar la continuidad de negocios viables y reforzar el peso del trabajo autónomo en Galicia, que representa el 19,3 % de las afiliaciones, casi cuatro puntos por encima de la media estatal.

El Bono Remuda forma parte de una orden única de ayudas al empleo autónomo dotada con 40,7 millones de euros. El programa se divide en dos líneas —rural y general— y permite cubrir hasta el 75 % del coste del traspaso, beneficiando tanto a quien toma el relevo como a quien cede el negocio por jubilación.

El objetivo es evitar el cierre de empresas con actividad y arraigo en el territorio, facilitando que nuevos emprendedores continúen proyectos ya en marcha que generan empleo y riqueza.

Red de apoyo al emprendimiento

Estas ayudas económicas se complementan con la labor de la Rede de polos de emprendemento, que cuenta con 15 oficinas en Galicia y ha atendido más de 6.100 proyectos. Dentro de este sistema destaca una bolsa específica de relevo generacional, con 140 negocios en busca de continuidad, cerca de 40 de ellos en la provincia de Pontevedra.

Este servicio permite conectar a propietarios que buscan traspasar su actividad con personas interesadas en asumirla, ofreciendo asesoramiento y visibilidad durante todo el proceso.

Estrategia a medio plazo

El conselleiro destacó que el relevo generacional será uno de los ejes centrales de la futura Estrategia de emprendimiento ligado al territorio 2025-2030, en la que trabaja la Xunta para coordinar todo el ecosistema emprendedor gallego.

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El objetivo es impulsar la colaboración público-privada, optimizar recursos y generar sinergias que permitan fijar población, atraer talento y asegurar la continuidad del tejido empresarial en Galicia.