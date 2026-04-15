Aceites Abril consolida su posición en el mercado nacional con novedades en el Salón Gourmets 2026

En un momento en el que la gastronomía de calidad gana protagonismo dentro y fuera de España, Aceites Abril ha consolidado su posición en el mercado nacional con una destacada participación en el Salón Gourmets 2026. La empresa ourensana informa en un comunicado que ha aprovechado este escaparate para presentar nuevos productos y reforzar su imagen como referente del aceite de oliva en el ámbito profesional y doméstico.

La principal novedad de la firma ha sido el lanzamiento de una nueva familia de biberones de aceite, pensados para mejorar la precisión y comodidad en cocina. Esta gama incluye opciones de aceite de oliva virgen extra, suave, intenso y de girasol, adaptadas tanto a la hostelería como al consumidor particular.

Uno de los momentos destacados fue el maridaje protagonizado por Héctor Fandiño, ganador del certamen “Talentos by Abril”. El joven chef puso en valor la versatilidad del aceite de oliva virgen extra con dos propuestas elaboradas con productos de calidad diferenciada.

En el apartado salado, presentó un plato de Ternera Gallega cocinada a baja temperatura, acompañado de una salsa elaborada con aceite picual. Como cierre, apostó por una mousse de queso Gamonéu con aceite arbequina, demostrando el potencial del aceite también en la repostería.

Respaldo institucional

El stand de la empresa se convirtió además en punto de encuentro institucional, con la visita del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto a representantes del Gobierno gallego como María José Gómez Rodríguez y responsables de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria.

Estas visitas ponen de relieve el papel de Aceites Abril como embajadora de la calidad agroalimentaria gallega en eventos de referencia.

Expansión internacional

La presencia en Gourmets se enmarca en la estrategia de internacionalización de la compañía, que continúa ampliando su alcance global con participación en ferias como Gulfood, Foodex o SIAL China.

Actualmente, la empresa exporta a más de 60 mercados internacionales, consolidando su crecimiento en Europa, América y Asia y reforzando su posicionamiento en el sector oleícola.