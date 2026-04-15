El Centro de Investigación Mestrelab impulsa a Galicia como polo biotech con 8,1 millones movilizados y más de 100 empleos de alta cualificación previstos

Galicia sigue ganando peso en el mapa europeo de la investigación avanzada con la actividad del Centro de Investigación Mestrelab (CIM), ubicado en Santiago y que este miércoles ha presentado sus principales líneas estratégicas en un acto institucional celebrado en la capital gallega. El centro se consolida como uno de los polos emergentes del sector biotech en la comunidad, tras movilizar más de 8,1 millones de euros de inversión total y articular un ecosistema que combina ciencia, empresa y transferencia tecnológica.

La presentación ha servido para hacer balance del impacto del proyecto desde su puesta en marcha y para detallar sus líneas de futuro, centradas en la inteligencia artificial aplicada a la biología estructural, la sostenibilidad y la gestión de grandes volúmenes de datos científicos. El director del centro, Pablo Álvarez Freire, ha sido el encargado de exponer los principales indicadores de actividad, destacando el crecimiento sostenido del proyecto dentro del ecosistema de I+D+i en Galicia.

En términos económicos, el CIM ha alcanzado una inversión total de 8,1 millones de euros, de los cuales más de 4,2 millones proceden de financiación pública a través de la Xunta (GAIN). Según los datos presentados, el centro logra un efecto multiplicador de x2 sobre la inversión pública, lo que refuerza su papel como herramienta de atracción de talento y generación de actividad científica.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su impacto en el empleo y la creación de tejido innovador. El centro ha generado ya 27 puestos de alta cualificación, con una previsión de superar los 100 empleos directos en el horizonte de 2030.

Además, el CIM ha contribuido a la consolidación de un ecosistema formado por nueve empresas instaladas, más de 35 publicaciones científicas y congresos, una patente europea solicitada y diversas alianzas estratégicas con actores internacionales del ámbito científico y tecnológico.

Puente entre investigación e industria

Durante el acto, el cofundador de Mestrelab Research y presidente de SciY, Santiago Domínguez, subrayó el papel del centro como puente entre la investigación y la industria. En su intervención destacó que el objetivo del proyecto es convertir el conocimiento científico en aplicaciones reales con impacto económico.

También puso el foco en la importancia de la inteligencia artificial y el análisis científico avanzado como herramientas clave para la transformación de sectores estratégicos. En este sentido, defendió el papel del CIM como espacio de conexión entre talento, tecnología y colaboración internacional.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, en la presentación celebrada en Santiago / cedida

El acto contó con la participación del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, que destacó la importancia de este tipo de centros dentro del modelo gallego de innovación. Según apuntó, Galicia avanza hacia un sistema de I+D basado en la colaboración entre ciencia y empresa, en el que infraestructuras como el CIM resultan esenciales para atraer talento y generar innovación con impacto.

La directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), Carmen Cotelo, y el director del área de servicios de la misma entidad, Carlos Sánchez, también asistieron al encuentro, mostrando el respaldo institucional al desarrollo de infraestructuras científicas estratégicas en la comunidad.

El centro estructuró su actividad en tres grandes ejes de investigación. El primero, centrado en la inteligencia artificial aplicada a la biología estructural, incorpora nuevos métodos de análisis basados en RMN y mecánica cuántica. El segundo se orienta a la sostenibilidad y economía circular, con el objetivo de desarrollar modelos productivos más eficientes. El tercero se enfoca en la gestión de datos en espectrometría de masas, un ámbito clave para el tratamiento de información científica compleja.

El acto incluyó además una mesa de startups vinculadas al centro, que reflejó el papel del CIM como motor de innovación. En ella participaron empresas como Bflow, Batea Oncology, Fsas Technologies, Celtarys, Chemosapiens, Albor Biotech, Energhius y TEMPoS Microscopy, todas ellas orientadas a la transferencia de conocimiento y al desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas.

Con esta presentación, el Centro de Investigación Mestrelab refuerza su posición como actor clave en el ecosistema de innovación científica en Galicia, consolidando a la comunidad como un polo emergente en el ámbito biotech y de la investigación avanzada a nivel internacional.