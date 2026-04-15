La compostelana Urovesa se sitúa en el centro de la estrategia de Defensa con un acuerdo para vehículos tácticos de 724 millones

La industria de la defensa vuelve a colocar a Galicia en el foco estratégico europeo tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un acuerdo marco de suministro de vehículos tácticos Vamtac valorado en casi 724 millones de euros, destinado a las Fuerzas Armadas españolas y con participación de Portugal en el marco del instrumento comunitario SAFE. La operación coincide además con el fuerte crecimiento industrial de la empresa compostelana Urovesa, que impulsa una ampliación histórica de sus instalaciones en Valga para responder al aumento de la demanda militar y civil.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la celebración del acuerdo marco para el suministro de vehículos autobastidores de 1.500 kg de carga útil de alta movilidad táctica todo terreno, una herramienta administrativa que permitirá articular contratos de adquisición durante los próximos cuatro años, prorrogables hasta seis.

El valor estimado del acuerdo asciende a 723,9 millones de euros y su objetivo es reforzar la capacidad operativa y de despliegue de las Fuerzas Armadas, con el vehículo táctico Vamtac como plataforma central, fabricado por la empresa gallega Urovesa (URO Vehículos Especiales S.A.), con factoría en Valga (Pontevedra) y presencia consolidada en el mercado internacional de defensa.

Un blindado en el circuito de pruebas de Urovesa en Valga / Noe Parga

Según ha detallado el sector, este nuevo acuerdo da continuidad al programa ya vigente desde mediados de 2020, que ha permitido el suministro de varias centenares de unidades del Vamtac en distintas configuraciones para el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y la Infantería de Marina. El objetivo de este tipo de contratos es no solo ampliar flota, sino también garantizar el sostenimiento, actualización y disponibilidad operativa de los vehículos ya en servicio, que se emplean en múltiples misiones y escenarios.

El contrato incorpora además la participación de la República de Portugal, que se suma al suministro de estos vehículos para sus Fuerzas Armadas a través del mecanismo europeo SAFE (Acción por la Seguridad de Europa), una iniciativa comunitaria destinada a reforzar la cooperación industrial y las capacidades de defensa entre Estados miembros.

Galicia refuerza su papel en la industria de defensa

La aprobación de este acuerdo se produce en un contexto en el que Galicia intensifica su posicionamiento como nodo industrial y formativo en el sector de la defensa y la seguridad, apoyado tanto por la expansión empresarial como por las políticas autonómicas de formación y certificación de compañías.

En paralelo al impulso institucional, la propia Urovesa ha anunciado uno de los planes industriales más ambiciosos de su historia reciente, con la ampliación de sus instalaciones de Valga en más de 100.000 metros cuadrados, lo que permitirá alcanzar una superficie total cercana a los 160.000 metros cuadrados sumando sus centros en Valga y Santiago.

Este proyecto contempla la construcción de nuevas naves de producción, almacenes logísticos, áreas de tratamiento y pintura, espacios de recambios y un centro de formación de conductores, además de una pista de pruebas de 34.000 metros cuadrados para la homologación de vehículos militares y civiles.

La compañía prevé que esta ampliación le permita duplicar su capacidad productiva, pasando de las actuales hasta 2.500 unidades anuales a un máximo potencial de 5.000 vehículos al año, en función de la carga de trabajo y los contratos firmados.

El plan industrial prevé además la creación de alrededor de 150 empleos directos y hasta 600 indirectos, especialmente en la industria auxiliar, ingeniería y producción, con impacto en Galicia y otras comunidades como Asturias, País Vasco, Aragón o Madrid.

La empresa compostelana , presidida por Justo Sierra, se ha consolidado como uno de los principales proveedores de vehículos especiales blindados para ejércitos de distintos continentes. Su crecimiento se enmarca en el contexto de fuerte inversión en defensa en España y Europa, donde la modernización de capacidades militares y la cooperación industrial están impulsando nuevos programas y contratos de gran volumen.

Con este nuevo acuerdo marco y su expansión industrial en marcha, Urovesa refuerza su papel como actor estratégico en la cadena de valor de la defensa europea, al tiempo que Galicia gana peso en un sector considerado clave para la autonomía industrial y tecnológica del continente.