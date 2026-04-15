La gallega Nortex nombra a Alfredo Alonso como nuevo director general para liderar su expansión internacional

En plena fase de crecimiento y consolidación, la gallega Nortex da un paso más en su estrategia con el nombramiento de Alfredo Alonso como nuevo director general. La compañía apuesta así por el talento interno para liderar una nueva etapa marcada por la expansión internacional, la mejora de la eficiencia y una mayor cercanía al cliente.

Alonso, hasta ahora responsable de Operaciones, ha sido una figura clave en la transformación de la empresa en los últimos años, impulsando avances en productividad, innovación y digitalización, tanto en España como en Portugal, donde también dirige Nortempo Portugal.

En esta nueva fase, Nortex mantendrá el foco en la calidad del servicio y el bienestar de los equipos, al tiempo que refuerza su estructura con la incorporación de gerentes en cada territorio. El objetivo es avanzar en la especialización y adaptarse mejor a las necesidades de cada cliente, dentro de una cultura empresarial basada en escuchar, acompañar y potenciar a las personas.

El nuevo director general asume el cargo con una estrategia orientada al crecimiento sostenible y a la mejora continua, con especial atención a la experiencia del cliente y al desarrollo de soluciones más ágiles y competitivas.

Experiencia internacional

Alfredo Alonso cuenta con una trayectoria consolidada en el ámbito de los facility services, con experiencia en sectores como el hospitalario, agroalimentario, industrial, turístico y de servicios auxiliares. A lo largo de su carrera ha liderado procesos de optimización de operaciones, transformación digital y desarrollo de nuevos negocios, especialmente en mercados internacionales de Europa y Oriente Medio.

Licenciado en Psicología y con formación en dirección de empresas y recursos humanos, ha desempeñado un papel clave en el crecimiento reciente de Nortex, liderando la incorporación de tecnología y la mejora del servicio en distintos mercados.

Nuevas líneas de crecimiento

Entre los retos de esta etapa figura el impulso de áreas estratégicas como el mantenimiento y el facility management, así como el desarrollo de nuevas iniciativas como una escuela de hostelería o proyectos de gestión integral de comunidades.

Desde la compañía destacan que el objetivo es consolidar un modelo basado en la flexibilidad, la optimización de procesos y la gestión integral de personas, con soluciones adaptadas a sectores como el alimentario, industrial, logístico o turístico.

Con este relevo en la dirección, Nortex busca reforzar su posición en el mercado y continuar creciendo en un entorno cada vez más competitivo, apoyándose en la innovación, la tecnología y el desarrollo de su equipo humano.