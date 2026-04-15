Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Robos en FigueirasCentros socioculturalesFrancisco José GarzónA-76Cadáver en Ribeira
instagram

La gallega Nortex nombra a Alfredo Alonso como nuevo director general para liderar su expansión internacional

La compañía refuerza su apuesta por el talento interno y avanza en especialización, calidad de servicio y expansión

Alfredo Alonso, nuevo director general de Nortex

Alfredo Alonso, nuevo director general de Nortex / cedida

El Correo Gallego

Santiago

En plena fase de crecimiento y consolidación, la gallega Nortex da un paso más en su estrategia con el nombramiento de Alfredo Alonso como nuevo director general. La compañía apuesta así por el talento interno para liderar una nueva etapa marcada por la expansión internacional, la mejora de la eficiencia y una mayor cercanía al cliente.

Alonso, hasta ahora responsable de Operaciones, ha sido una figura clave en la transformación de la empresa en los últimos años, impulsando avances en productividad, innovación y digitalización, tanto en España como en Portugal, donde también dirige Nortempo Portugal.

En esta nueva fase, Nortex mantendrá el foco en la calidad del servicio y el bienestar de los equipos, al tiempo que refuerza su estructura con la incorporación de gerentes en cada territorio. El objetivo es avanzar en la especialización y adaptarse mejor a las necesidades de cada cliente, dentro de una cultura empresarial basada en escuchar, acompañar y potenciar a las personas.

El nuevo director general asume el cargo con una estrategia orientada al crecimiento sostenible y a la mejora continua, con especial atención a la experiencia del cliente y al desarrollo de soluciones más ágiles y competitivas.

Experiencia internacional

Alfredo Alonso cuenta con una trayectoria consolidada en el ámbito de los facility services, con experiencia en sectores como el hospitalario, agroalimentario, industrial, turístico y de servicios auxiliares. A lo largo de su carrera ha liderado procesos de optimización de operaciones, transformación digital y desarrollo de nuevos negocios, especialmente en mercados internacionales de Europa y Oriente Medio.

Licenciado en Psicología y con formación en dirección de empresas y recursos humanos, ha desempeñado un papel clave en el crecimiento reciente de Nortex, liderando la incorporación de tecnología y la mejora del servicio en distintos mercados.

Nuevas líneas de crecimiento

Entre los retos de esta etapa figura el impulso de áreas estratégicas como el mantenimiento y el facility management, así como el desarrollo de nuevas iniciativas como una escuela de hostelería o proyectos de gestión integral de comunidades.

Desde la compañía destacan que el objetivo es consolidar un modelo basado en la flexibilidad, la optimización de procesos y la gestión integral de personas, con soluciones adaptadas a sectores como el alimentario, industrial, logístico o turístico.

Noticias relacionadas y más

Con este relevo en la dirección, Nortex busca reforzar su posición en el mercado y continuar creciendo en un entorno cada vez más competitivo, apoyándose en la innovación, la tecnología y el desarrollo de su equipo humano.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuentran el cadáver de un hombre encadenado y sumergido en aguas del puerto de Ribeira
  2. El vacuno de carne alcanza precios históricos en Galicia: un ternero que valía 830 euros tras la pandemia se paga hoy a 1.850
  3. ¿Qué se sabe del cadáver encadenado en el puerto de Ribeira? La Policía investiga si Amador Mos Orellán fue asesinado o se suicidó
  4. La casa de la Ribeira Sacra donde rodó Mario Casas se puede alquilar desde 280 euros
  5. Encuentran de madrugada el cadáver de una persona en el puerto de Ribeira
  6. Galicia quiere convertirse en el gran plató de las películas y series que se rueden en España
  7. O_Rubio King Doc Barni, la vaca lechera de Santa Comba que conquistó el título de Gran Campeona de Galicia 2026: 'Mi hermano pequeño y yo siempre tuvimos esta ilusión
  8. Galicia sumará una tercera salida hacia la Meseta por autovía: aprobado el proyecto del primer tramo de la A-76 en El Bierzo

80 hipopótamos de la antigua finca del narco Pablo Escobar serán sacrificados: este es el motivo

80 hipopótamos de la antigua finca del narco Pablo Escobar serán sacrificados: este es el motivo

Aceites Abril consolida su posición en el mercado nacional con novedades en el Salón Gourmets 2026

Aceites Abril consolida su posición en el mercado nacional con novedades en el Salón Gourmets 2026

Decomisados 16.700 € de un asesinado en Muros por su procedencia del narcotráfico

Decomisados 16.700 € de un asesinado en Muros por su procedencia del narcotráfico

La gallega Nortex nombra a Alfredo Alonso como nuevo director general para liderar su expansión internacional

La gallega Nortex nombra a Alfredo Alonso como nuevo director general para liderar su expansión internacional

Un cadáver en el puerto de Ribeira: las claves de un caso rodeado de misterio

Un cadáver en el puerto de Ribeira: las claves de un caso rodeado de misterio

Iria Collazo Castro gana el Premio Manuel García Barros con su novela de amor y desamor 'Espera'

Iria Collazo Castro gana el Premio Manuel García Barros con su novela de amor y desamor 'Espera'

Al menos seis heridos en un nuevo tiroteo en un colegio en Turquía

Al menos seis heridos en un nuevo tiroteo en un colegio en Turquía
Tracking Pixel Contents