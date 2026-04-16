La Cámara de Comercio de Santiago impulsa el emprendimiento: 70 nuevas empresas creadas en 2025

En un contexto en el que emprender sigue siendo una de las principales vías para generar empleo y actividad económica, la Cámara de Comercio de Santiago ha reforzado durante 2025 su papel como uno de los actores clave en el impulso al emprendimiento en su ámbito territorial. Su estrategia se apoya en tres pilares: formación, asesoramiento y acompañamiento continuo a quienes deciden poner en marcha un proyecto.

A lo largo del año, la entidad ha realizado 285 asesoramientos y ha contribuido a la creación de 47 nuevas empresas a través del Programa Emprendedoras. En conjunto, las distintas iniciativas desarrolladas elevan a cerca de 70 nuevas empresas las surgidas en 2025, una cifra que confirma la consolidación de un ecosistema emprendedor en crecimiento en Santiago y su entorno.

El trabajo de la Cámara se articula a través de distintos programas que cubren todas las fases del proceso emprendedor. El Programa Emprendedoras, apoyado por la Cámara de Comercio de España, el Instituto de las Mujeres y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), ofrece orientación gratuita, formación y apoyo en la elaboración de planes de viabilidad y acceso a financiación.

En paralelo, el programa Provincia Emprendedora, cofinanciado por la Diputación de A Coruña, ha atendido a 91 promotores de proyectos, con más de 500 asesoramientos y la creación de 22 nuevas empresas. Además, incluye acciones en centros educativos que han llegado a más de 900 estudiantes, con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora desde edades tempranas.

Espacios para hacer crecer proyectos

El impulso a la creación de empresas se apoya también en infraestructuras especializadas. El Vivero de Empresas mantiene una ocupación del 100% y ha incubado más de medio millar de proyectos desde su puesta en marcha, con 16 empresas instaladas de forma presencial y 19 en formato virtual.

A este recurso se suma el Coworking Digital CCompostela, que en 2025 ha acompañado a 47 iniciativas empresariales, así como la Incubadora de Alta Tecnología, centrada en proyectos innovadores. Destaca también la conexión con el Biopolo de A Sionlla, un espacio vinculado a la biotecnología y las ciencias de la vida que refuerza la apuesta de Santiago por la innovación y la economía del conocimiento.

La Cámara complementa su actividad con itinerarios formativos como España Emprende, que en 2025 ha permitido mejorar las competencias de 120 personas para poner en marcha o consolidar sus negocios.

Además, participa en programas europeos como Erasmus for Young Entrepreneurs o ATLIC, que facilitan intercambios profesionales, nuevas ideas y conexión con redes internacionales de innovación. Estas iniciativas, cofinanciadas por la Unión Europea, amplían el alcance del ecosistema emprendedor local.

Con este conjunto de actuaciones, la Cámara de Santiago refuerza su papel como agente dinamizador de la economía local, impulsando la creación de empresas, la innovación y la generación de empleo en el territorio.