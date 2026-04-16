Aena reitera que es "imposible" ceder la gestión de sus aeropuertos y avala el acuerdo de "cooperación" en el País Vasco

El presidente de Aena, Maurici Lucena, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a sus accionistas y ha vuelto a reiterar que es "imposible" que la compañía transfiera a las comunidades autónomas la gestión o la propiedad de sus aeropuertos, después de las reivindicaciones de los partidos nacionalistas catalanes que piden la gestión de El Prat, y la presión reciente de otras autonomías, como País Vasco o Canarias, así como Baleares, Andalucía, Galicia o Navarra.

Así lo ha trasladado Lucena en su intervención durante la Junta General de Accionistas, celebrada este martes en Madrid, en la que los accionistas le han reelegido como consejero ejecutivo para un nuevo mandato de cuatro años. En ese marco, Lucena ha definido como un "riesgo importante" para el sistema aeroportuario la hipotética cogestión de la red y ha avalado el reciente acuerdo de "cooperación" entre los gobiernos central y vasco en los aeródromos de Euskadi.

"En el marco constitucional y legal puede haber espacio para profundizar en la coordinación, cooperación y diálogo institucional con las comunidades autónomas y los ayuntamientos; pero no es jurídicamente factible cambiar la esencia del modelo de propiedad y gestión de los aeropuertos de Aena transfiriendo competencias como la regulación, la organización o la supervisión, que son exclusivas del Estado, o interfiriendo en la gestión de Aena", ha afirmado.

El directivo ha explicado con todo detalle que la Constitución Española establece la "competencia exclusiva del Estado en los aeropuertos de interés general", así como el derecho de propiedad y libertad de empresa que permite a las compañías "gestionarse como mejor les parezca a sus accionistas". En el caso de Aena, el 51% de su propiedad corresponde al Estado, mientras que el 49% restante a accionistas privados, lo que ha llevado a algunos partidos políticos al "equívoco", ha dicho Lucena, de que el Gobierno de España puede hacer lo que quiera en la compañía por medio del 51% de su propiedad. "Esto es una equivocación conceptual y legal grave", ha advertido.

En este sentido, el directivo ha aclarado que la legislación mercantil "protege los intereses de los accionistas minoritarios de todas las empresas, los que no tienen mayoría en junta general ni tampoco en consejo de administración". "Es decir, legalmente el Estado no podría imponer nunca el rodillo de su 51% en Aena al 49% de accionistas privados para aprobar decisiones que objetivamente perjudiquen el interés societario de la compañía y dañen a sus accionistas como, por ejemplo, la tranferencia de aeropuertos a terceros o la cesión de parcelas de gestión de los aeropuertos de Aena como resultado de acuerdos políticos", ha agregado.

El directivo vinculado al PSC, partido en el que fue elegido número dos de la lista por Barcelona en las elecciones al Parlamento de Catalunya de 2012 y en el que fue diputado y portavoz desde 2012 hasta 2015, ha avanzado, además, que hay grandes fondos internacionales en la compañía, a quienes no citó pero sí describió, que en caso de que el Estado moviera ficha en un sentido perjudicial para sus intereses estarían dispuestos a ir a los tribunales. "Así nos lo han hecho saber pública y privadamente", ha añadido. Sus principales accionistas privados son Christopher Anthony que, de forma particular y a través de su fondo The Children's Investment Fund Management (TCI), suma el 6,3% del capital, y BlackRock, con el 4,9%.

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Acuerdo en el País Vasco

Lucena ha avalado el acuerdo entre el gobierno central y el gobierno vasco para la creación de un "órgano bilateral paritario" y ha aclarado que las decisiones de este órgano se adoptarían por "consenso" de las dos administraciones y "no serán vinculantes", al no tener competencias ejecutivas. Es decir, será un instrumento de "cooperación reforzada" en materia aeoportuaria "de naturaleza consultiva y no decisoria", cuya creación "no altera en modo alguno el régimen de funcionamiento, la estructura de la red de aeropuertos ni la autonomía de la gestión de Aena, prevista en Ley 18/2014", ha dicho. "El acuerdo no pone en duda que la gestión (de los aeropuertos vascos) corresponde únicamente a Aena como propietaria y operadora de las infraestructuras referidas", ha añadido.