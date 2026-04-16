¿Qué es Oesía y por qué ha sido señalada por el Kremlin?

UAV Navigation, la filial de la española Grupo Oesía, ha figurado entre 11 compañías en el punto de mira del Kremlin este jueves, según un listado difundido por el Ministerio de Defensa de Rusia. La tecnológica española con sede en Rivas-Vaciamadrid (Madrid) es especializada en defensa, seguridad y digitalización, mientras que la filial que aparece en el documento difundido por Moscú fabrica componentes de vehículos aéreos no tripulados (UAV, por sus siglas en inglés). Es decir, drones. En el caso de UAV Navigation, la tecnología es de uso dual, lo que implica que puede ser usada en escenarios civiles como militares. El barcelonés Luis Furnells es el presidente ejecutivo de Oesía desde 2014.

Por qué Rusia la ha señalado como "objetivo"

El Kremlin ha elaborado esta lista, en la que figuran varias empresas europeas de Italia, Alemania y Países Bajos, entre otros países, ya que ha declarado que prevé un aumento de "la producción de vehículos aéreos no tripulados para el régimen de Kiev mediante una mayor financiación de empresas 'ucranianas' y 'conjuntas'".

Qué papel tiene Oesía en la industria de defensa española

UAV Navigation no fabrica drones completos, sino los sistemas de navegación, control y guiado que permiten su funcionamiento autónomo. En concreto, son responsables por fabricar los receptores de radionavegación espacial de los drones. Esta tecnología se considera un componente clave en el desarrollo y funcionamiento de estas tecnologías. Más allá de su filial, Oesía es también una multinacional con presencia en más de 40 países, con sedes principales en Madrid, Barcelona y Bilbao, entre otras ciudades.

Aunque Oesía ha confirmado a este periódico que figura en dicha lista, se ha abstenido de hacer más declaraciones más allá de señalar que opera dentro del marco legal establecido por la Unión Europea. No es la primera vez que Rusia recurre a este tipo de listados públicos: forman parte de un patrón de advertencias emitidas de forma recurrente por parte de Moscú desde el estallido de la guerra en Ucrania en 2022.

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El Ministerio de Defensa ha aseverado que los líderes europeos "están arrastrando" los países citados en el documento "hacia una guerra con Rusia". Además, el documento ha manifestado que "laciudadanía europea no solo debería comprender claramente las verdaderas causas de las amenazas a su seguridad, sino también conocer las direcciones y ubicaciones de las empresas ucranianas y conjuntas que fabrican drones y componentes para Ucrania dentro de sus propios países".