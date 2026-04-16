¿Buscas coche?: Ourense acoge este fin de semana un outlet con más 400 vehículos con ofertas especiales

Si eres de Galicia y estás pensando en cambiar de coche o comprar uno nuevo, en Ourense encontrarás lo que buscas. El VIII Car Outlet de la provincia llega desde este viernes 17 hasta el domingo 19 de abril al recinto ferial Expourense, donde habrá en exposición más de 400 coches con ofertas especiales. Esta cita, organizada entre Expourense y la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Ourense (ACAUTO), cuenta también con la colaboración de la Diputación Provincial de Ourense.

Cartel informativo del VII Car Outlet Ourense. / Cedida

Está confirmada la participación en el evento de 20 concesionarios oficiales de la provincia de Ourense que representan a un total de 28 marcas, prácticamente la totalidad de las que operan en el mercado: Audi, BMW, Toyota, Mercedes, Seat, Volkswagen, Peugeot, Cupra, Dacia, Opel, Jeep, Renault, entre otros.

Opciones de todo tipo

La oferta presentada en este salón será amplia, pudiendo encontrarse automóviles de ocasión, seminuevos, eléctricos, de gerencia, de segunda mano y kilómetro cero. Todos ellos en condiciones óptimas, ya no solo en el precio, sino también en la financiación, seguros u otros servicios añadidos y, por supuesto, con la garantía y solvencia que ofrecen los concesionarios oficiales. Además, este tipo de vehículos se venden con entrega inmediata.

En la actualidad, en el mercado de ocasión la franja de edad más demandada y vendida son los vehículos de entre 3 y 7 años, y serán estos los que más fácil será encontrar en esta edición.

Además, las garantías ofrecidas a los coches adquiridos en este salón son muy similares a las de los coches nuevos, ya que “las marcas están trabajando mucho por profesionalizar el mercado de ocasión y casi todas tienen ya su propia división de automóviles de ocasión”, explican. Otra ventaja es la gestión de la documentación del proceso de compraventa, de la que se encarga la empresa.

Así, el Car Outlet Ourense se presenta como una cita única dentro del sector de la automoción, uno de los sectores comerciales con mayor peso de la zona. El público podrá consultar en un mismo espacio distintas opciones de coches de oportunidad en el mercado ourensano y comparar in situ antes de decidir la compra, ajustándose a sus preferencias y necesidades.

Horarios y precio de entrada

El horario de apertura del salón será el viernes de 11:00 a 20:30 horas, el sábado de 10:00 a 20:30 horas y el domingo de 11:00 a 20:00 horas. La entrada tendrá un coste de 3 euros, siendo gratuita para los menores de 12 años. Además, habrá servicio de ludoteca gratuito a partir del viernes por la tarde.

Por otro lado, este salón es una buena ocasión para rejuvenecer el parque automovilístico ourensano (de los más antiguos de España), que, con 165.000 unidades matriculadas, tiene ahora una edad media de 18,2 años (la media gallega es de 16,7). Esto mejoraría además la seguridad vial y la sostenibilidad de la flota, ya que solamente el 0,67% de los coches de la provincia son eléctricos.