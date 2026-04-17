La compostelana Urovesa presenta al Ejército de Tierra una versión blindada del VAM-TL en las maniobras lideradas por la Legión

La transformación del Ejército de Tierra hacia un modelo más tecnológico y flexible avanza con la participación directa de la industria de defensa en escenarios reales de experimentación. En ese marco, la compostelana Urovesa ha mostrado una nueva versión blindada de su vehículo táctico ligero VAM-TL, durante la Campaña de Experimentación Táctica 2026 celebrada en el campo de maniobras Álvarez de Sotomayor, en Viator (Almería).

El ejercicio, impulsado por el Estado Mayor del Ejército y desarrollado junto a la Brigada de la Legión, reúne a unidades militares, organismos del Ministerio de Defensa y más de una treintena de empresas del sector. Su objetivo es validar nuevas tecnologías en condiciones operativas reales y acelerar su posible incorporación a las Fuerzas Armadas dentro del proceso de modernización en marcha.

En este entorno, Urovesa ha presentado una evolución de su modelo VAM-TL con cabina blindada para la tripulación, una mejora orientada a incrementar la protección sin renunciar a la movilidad táctica. Según los datos técnicos recogidos por Infodefensa.com, el vehículo mantiene una configuración ligera con una masa máxima autorizada de 3,5 toneladas, ampliable hasta cerca de 4,5 toneladas, lo que permite integrar blindaje balístico en función del nivel de despliegue.

Urovesa presentó al Ejército de Tierra español una versión blindada de su vehículo ligero VAM-TL / Casa de S.M. el Rey

El modelo incorpora un motor Cummins de 170 caballos, transmisión ZF y sistema eléctrico de 24 voltios. Además, la versión mostrada está preparada para arrastrar remolques destinados al transporte de vehículos terrestres no tripulados (UGV), en línea con la creciente incorporación de sistemas autónomos en el ámbito militar.

El VAM-TL se sitúa dentro de la gama de vehículos ligeros de Urovesa por debajo del Vamtac ST5, su modelo más extendido, aunque con capacidades superiores a otros vehículos de carácter logístico. Entre sus ventajas destaca su diseño para ser transportado en helicóptero o avión, lo que facilita su despliegue en operaciones rápidas o escenarios internacionales.

La Campaña de Experimentación Táctica 2026 se integra en el proyecto Ejército 35, la hoja de ruta del Ejército de Tierra para disponer de una fuerza más avanzada tecnológicamente en el horizonte de 2035. Durante las jornadas se han evaluado soluciones en ámbitos como la guerra electrónica, los sistemas antidron, los vehículos no tripulados y los puestos de mando digitalizados, con especial atención a la integración de sensores y efectores en el campo de batalla.

En este contexto, el rey Felipe VI visitó la base de Álvarez de Sotomayor para conocer el desarrollo de la campaña. Durante su recorrido, asistió a demostraciones de tecnologías aplicadas al combate terrestre, incluyendo sistemas de detección e interceptación de drones, vehículos autónomos y soluciones de vigilancia y reconocimiento, además de distintas capacidades presentadas por las empresas participantes.

Experimentación militar y nuevas capacidades

El encuentro en Viator ha servido también para mostrar la interacción entre medios tradicionales y tecnologías emergentes en escenarios de combate. La presencia de vehículos no tripulados, sistemas de defensa por capas frente a drones y soluciones de movilidad avanzada refleja el enfoque del Ejército hacia un modelo operativo más digitalizado y conectado.

La participación de Urovesa en esta campaña refuerza su papel dentro de los programas de modernización del Ejército de Tierra. La empresa ha desarrollado distintas variantes de la familia VAM-TL, incluidas configuraciones para operaciones especiales, cabina cerrada y versiones tipo pick up, presentadas en ferias internacionales de defensa como Eurosatory, FEINDEF o IDEX.

El Ejército tiene previsto impulsar un programa específico de adquisición de vehículos tácticos ligeros VAM-TL, destinado a cubrir el espacio intermedio entre el Vamtac y otras plataformas de menor capacidad logística. En este contexto, las soluciones presentadas en la campaña se enmarcan en la búsqueda de sistemas más versátiles, adaptables y preparados para los nuevos entornos operativos.