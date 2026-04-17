Galicia y el norte de Portugal impulsan la cooperación en biotecnología para competir en Europa

La cooperación transfronteriza da un nuevo paso en el ámbito científico. Galicia y el norte de Portugal han escenificado en Oporto su voluntad de avanzar juntos en innovación y biotecnología, dos sectores clave para el desarrollo económico de la eurorregión y su posicionamiento en Europa.

El encuentro, celebrado en Vila Nova de Gaia bajo el lema «Conectar para crecer», ha reunido a representantes institucionales, empresariales y científicos con el objetivo de reforzar las sinergias entre ambos territorios. La jornada, impulsada por la Zona Franca de Vigo, Abanca y el Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga), ha servido para explorar nuevas vías de colaboración y plantear la creación de un foro estable bajo la denominación Atlantic Biotech Alliance.

Durante la apertura, el delegado del Estado en la Zona Franca de Vigo, David Regades, subrayó que la cooperación es clave para ganar competitividad. «Sumar talento, capacidad investigadora y tejido empresarial nos hará más competitivos», afirmó, en línea con la estrategia de fortalecer un ecosistema común en el ámbito de las ciencias de la vida.

El potencial del sector quedó reflejado en los datos presentados por los representantes gallegos. El ecosistema biotech de Galicia cuenta con unas 160 empresas, genera más de 2.000 millones de euros de facturación anual y destina alrededor de 140 millones a innovación, además de sostener 7.700 empleos directos, con una parte significativa dedicada a I+D. Por su parte, el entorno portugués también expuso sus capacidades a través de la Asociación Portuguesa de Bioindustria.

El presidente de Bioga, José Manuel López Vilariño, defendió que esta alianza va más allá de la proximidad geográfica. A su juicio, se trata de una oportunidad estratégica para consolidar la eurorregión como un polo de excelencia biotecnológica en el sur de Europa, capaz de competir en el ámbito internacional.

Cooperación consolidada

La colaboración entre Galicia y el norte de Portugal no parte de cero. Programas europeos como Interreg POCTEP han permitido desarrollar proyectos conjuntos en biotecnología, como CT-BIO o IberoBio, que han contribuido a tejer un ecosistema transfronterizo basado en la cooperación entre empresas y centros de investigación.

Estas iniciativas han facilitado el acceso a financiación, la transferencia de conocimiento y la generación de sinergias, reforzando la competitividad de ambas regiones. Con este nuevo impulso, Galicia y el norte de Portugal buscan consolidar ese camino común y situarse como un referente europeo en innovación científica y tecnológica.