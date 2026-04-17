Unións Agrarias alerta: las granjas lácteas gallegas pierden 27.000 euros por la bajada de precios

La caída del precio de la leche ya tiene un impacto directo y medible en las explotaciones gallegas. Según denuncia Unións Agrarias (UUAA), una granja media está dejando de ingresar alrededor de 27.000 euros al año como consecuencia de la rebaja de 8 céntimos por litro aplicada por las industrias en los contratos, una situación que pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones.

Este recorte en los ingresos llega, además, en un momento especialmente delicado por el aumento de los costes de producción, impulsados en parte por el contexto internacional. La organización agraria señala subidas del 45% en el gasóleo, del 30% en fertilizantes y del 15% en servicios agrarios, lo que supone un sobrecoste adicional de unos 6 céntimos por litro para las granjas.

El resultado es un doble golpe para el sector: menos ingresos y más gastos. De mantenerse esta tendencia, Unións Agrarias estima que el conjunto de las explotaciones gallegas podría sufrir una caída de más de 186 millones de euros, con una media de 38.000 euros por granja entre las cerca de 4.900 explotaciones activas en la comunidad

A esta situación se suma la pérdida de posición de Galicia en el mercado estatal. Los productores gallegos cobran menos que en otras comunidades como Castilla y León o Asturias, con diferencias del 13,5% y 24,3%, respectivamente. Esto sitúa a Galicia en la parte baja del ranking nacional, con un desfase del 4,2% respecto a la media española.

La organización agraria denuncia que esta situación no responde a una evolución normal del mercado, sino a la imposición de contratos por parte de la industria, que ha aplicado de forma generalizada estas bajadas de precios. Según señala, muchos productores aceptaron estas condiciones ante el temor de que se paralizase la recogida de leche.

Denuncias por posibles prácticas ilegales

Unións Agrarias ha trasladado este escenario a la AICA y a la Fiscalía, al considerar que podría existir un nuevo “cártel de la leche”, con prácticas de concertación de precios entre industrias. Además, alerta del impacto de la entrada de leche importada de Francia y Portugal a bajo precio, que estaría presionando a la baja el mercado gallego.

La organización recuerda que la Ley de la Cadena Alimentaria obliga a que los precios cubran los costes de producción, algo que, a su juicio, no se está cumpliendo. Por ello, reclama una intervención urgente de las administraciones y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para frenar lo que considera una distorsión del mercado.

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Desde el sector advierten de que, sin medidas, esta situación puede tener consecuencias graves no solo para las explotaciones, sino también para el conjunto del sector lácteo gallego, clave en la economía y el empleo en el medio rural.