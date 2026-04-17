La Xunta busca incorporar a Metaldeza al ámbito de la defensa, un sector clave para la industria gallega

La Xunta de Galicia ha puesto el foco en el sector metalmecánico como uno de los principales vectores para ampliar la base industrial vinculada a la defensa. En este contexto, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha analizado junto a los responsables de Metaldeza las opciones de que esta empresa familiar se incorpore a la cadena de suministro del ámbito de la defensa, aprovechando su experiencia en construcción y montaje de estructuras metálicas.

La reunión tuvo lugar en la sede de la compañía, situada en el polígono de Botos, en Lalín, donde Lorenzana puso en valor una trayectoria de casi cuarenta años de actividad. La conselleira enmarcó la visita en la estrategia de la Xunta para reforzar la base industrial gallega, destacando que el sector metalmecánico representa más del 40% del peso industrial, con más de 60.000 empleos y unas 3.000 empresas en la comunidad.

La conselleira durante la visita / cedida

Durante el encuentro, la responsable autonómica señaló que Metaldeza reúne tres factores clave para su diversificación: internacionalización, innovación y capacidad de adaptación a distintos sectores, desde el industrial hasta el energético o el minero. A partir de ahí, subrayó que el objetivo del Gobierno gallego es acompañar a compañías con este perfil en su entrada progresiva en el ámbito de la defensa.

Lorenzana explicó que esta transición podría articularse a través de la Iniciativa Estratégica de Seguridad, Defensa e Aeroespazo (IESDA), un programa que prevé movilizar hasta 2030 más de 900 millones de euros y que ya integra a una treintena de empresas gallegas del sector. La conselleira avanzó además la intención de ampliar esa base hasta superar el centenar de compañías vinculadas a la defensa y la seguridad.

En paralelo, recordó que sigue abierta la línea de ayudas autonómicas para certificaciones, dotada con 1,5 millones de euros, que cubre procesos como la inscripción en el registro de armamento, la homologación de productos o la implantación de sistemas de calidad, entre otros. Según explicó, esta herramienta busca facilitar la entrada de empresas industriales tradicionales en nuevos mercados de alto valor añadido.

Diversificación industrial

La Xunta enmarca esta estrategia en una política más amplia de diversificación industrial, con la que se pretende aprovechar el potencial del tejido productivo gallego para ganar presencia en sectores tecnológicos y de seguridad. En este sentido, la colaboración con empresas como Metaldeza se interpreta como un paso más en la consolidación de Galicia como polo industrial también en el ámbito de la defensa.