El software libre se consolida en Galicia: el 87% de las empresas TIC ya lo utiliza

El software libre gana terreno en el tejido tecnológico gallego y se consolida como una opción cada vez más presente en las empresas del sector. El 86,9% de las compañías TIC de Galicia ya utiliza este tipo de soluciones en alguno de sus equipos, según el informe O software libre nas empresas TIC de Galicia — Edición 2024, del Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA).

El estudio refleja no solo una amplia implantación, sino también un uso cada vez más profundo dentro de las organizaciones. El 57,4% de las empresas utiliza tanto o más software libre que privativo. En ámbitos clave como los servidores, el 50,8% apuesta mayoritariamente por soluciones abiertas y un 27,7% las usa de forma exclusiva, lo que confirma su peso real en las infraestructuras tecnológicas.

Entre las aplicaciones más extendidas destacan los navegadores, las herramientas ofimáticas, los gestores web y el correo electrónico, todos con niveles superiores al 49%, lo que evidencia su presencia en el día a día de las empresas y su integración en procesos habituales.

Ourense (96,3%) y Lugo (95,5%) lideran la implantación, por encima de la media gallega. Por actividad, destacan las empresas de servicios TIC y actividades informáticas, mientras que en telecomunicaciones más del 80% lo utiliza de forma prioritaria.

Además, el 46,7% de las empresas TIC gallegas comercializa software y, de ellas, un 46,2% ofrece soluciones de software libre, con especial peso en Lugo y Ourense, lo que refuerza su papel también como proveedoras.

Entre las ventajas más valoradas figuran el menor coste, la personalización y la independencia tecnológica, aunque persisten retos como el desconocimiento, la falta de formación o problemas de compatibilidad con sistemas ya implantados.