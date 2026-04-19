La trucha gallega remonta: factura casi 12 millones tras crecer un 9,3%
La producción alcanzó los 2,24 millones de kilos en 2025, en un contexto de subida de precios, entrada de inversores y modernización de piscifactorías
La trucha vuelve a dar señales claras de recuperación en Galicia. El sector ha ganado producción, ha elevado su facturación y ha mejorado precios en los últimos ejercicios, en una evolución que apunta más a una reactivación económica que a un simple aumento del número de instalaciones. La clave no está en que haya muchas más piscifactorías, sino en que varias explotaciones que tenían una actividad muy limitada o nula han empezado a funcionar mejor y a sacar más rendimiento. En otras palabras, el crecimiento llega más por la recuperación de capacidad productiva que por una expansión del mapa de granjas.
Galicia, según datos proporcionados por la Consellería do Mar, cuenta actualmente con 45 piscifactorías autorizadas y además tiene una nueva solicitud pendiente de resolución. De esas 45, 22 declaran actividad, aunque las declaraciones de ventas de 2024 corresponden a 15 instalaciones, ya que en algunos casos las empresas separan los criaderos y las plantas de engorde en centros distintos. El departamento autonómico sostiene que el número de instalaciones se mantiene estable, pero que la entrada de nuevos inversores está ayudando a recuperar producción. Ese es, precisamente, uno de los movimientos que mejor explican el nuevo tono del sector.
Esa mejoría se aprecia con claridad en los datos. En 2025, la producción de trucha en Galicia alcanzó 2,24 millones de kilos, frente a los 2,05 millones de 2024, lo que supone un aumento del 9,3% en un año. El salto es todavía más visible si se compara con 2023, cuando la producción cayó a 1,4 millones de kilos. Incluso frente a 2022, cuando se situó en 1,94 millones, el sector presenta ahora un volumen mayor. La serie deja ver una trayectoria menos irregular y bastante más sólida que la de hace solo dos ejercicios.
El crecimiento también se nota en el valor económico. La producción gallega de trucha movió en 2025 un total de 11,75 millones de euros, por encima de los 9,63 millones de 2024, los 6,09 millones de 2023 y los 5,97 millones de 2022. La subida de la facturación ha sido, de hecho, más intensa que la de la propia producción, una señal de que el sector no solo vende más, sino que vende a mejor precio. Ahí es donde se aprecia con más claridad la mejora del negocio.
El precio medio de la trucha ha pasado de 3,1 euros por kilo en 2022 a 4,4 euros en 2023, 4,7 euros en 2024 y 5,3 euros en 2025. La Consellería do Mar atribuye esta evolución a dos factores concretos: la entrada de nuevos inversores y las ayudas del FEMPA para inversiones en instalaciones de acuicultura. Ambas vías han contribuido a modernizar explotaciones y a mejorar su capacidad productiva. El sector gana así tamaño económico sin necesidad de crecer de forma brusca en número de instalaciones.
Por provincias, el sector se concentra sobre todo en Lugo y A Coruña, con 19 piscifactorías autorizadas en cada una. Lugo lidera además la actividad, con 12 instalaciones activas, frente a las 8 de A Coruña. En Pontevedra hay cinco autorizadas y dos activas, mientras que Ourense cuenta con dos autorizadas, pero ninguna activa. La mayor parte de la producción declarada se destina al mercado nacional, aunque la Xunta admite que resulta difícil concretar qué porcentaje se queda en Galicia y cuánto se vende fuera.
La impresión de la Administración autonómica es que esta mejoría no responde solo a un repunte puntual. Varias piscifactorías están en proceso de modernización para ganar capacidad y, además, hay una nueva instalación pendiente de autorización. Con ese escenario, la trucha gallega ha dejado atrás la atonía de los últimos años y vuelve a colocarse como un negocio con recorrido, más apoyado en la inversión y en la mejora del rendimiento que en el simple crecimiento del número de granjas.
La realidad desde la granja: «Se sobrevive a duras penas»
El buen tono que reflejan los datos del sector contrasta con la visión más prudente de quienes trabajan a pie de río. Desde la piscifactoría de Riobó, en A Estrada, su responsable, Javier de la Calle, que trabaja junto a sus dos empleados Joaquín Terceiro y Laura Cavajal, reconoce que la mejora existe, pero matiza que responde en gran parte a la subida general de precios más que a un crecimiento estructural del negocio. «El pescado ha subido bastante, en general todo ha subido, pero también lo han hecho los costes», explica.
En su caso, al frente de una explotación pequeña —en torno a 20 o 25 toneladas anuales—, la sensación es de estabilidad contenida más que de expansión. «Nosotros estamos más o menos en el mismo nivel, incluso produciendo algo menos», señala, apuntando directamente a uno de los grandes condicionantes del sector: el clima.
Las variables climáticas se han convertido en el principal factor de riesgo. «Los veranos son más calurosos, hay menos agua y la temperatura sube mucho. Y en invierno vemos temporales más fuertes y concentrados», detalla. Una situación que afecta directamente a la producción y que puede hacer que una explotación pase de ser rentable a estar en dificultades en cuestión de semanas. «Si las condiciones son buenas, es un negocio rentable; como tengas un revés, cuesta muchísimo».
A esa incertidumbre se suma la presión de los costes y un mercado condicionado por el poder adquisitivo. Aunque el precio de la trucha ha subido, De la Calle considera que el producto sigue infravalorado en relación con el esfuerzo que requiere sacarlo adelante. «Tienes que competir con el pescado salvaje y también con el bolsillo de la gente. No puedes venderla mucho más cara porque el mercado no lo paga», resume.
Otro de los problemas de fondo es la falta de relevo generacional, una dificultad creciente en el medio rural. «Cuesta muchísimo encontrar gente que quiera trabajar en esto. Es un trabajo duro», apunta. La dedicación es total: “Aquí no puedes cerrar e irte; los peces necesitan atención los 365 días del año».
Además, denuncia situaciones que agravan la fragilidad del sistema, como las captaciones irregulares de agua en los ríos. «Nosotros estamos muy controlados, con concesiones y análisis periódicos, pero hay casos en los que se desvía agua río arriba y eso nos afecta directamente», advierte.
Con todo, el mensaje que lanza desde el terreno es claro: el sector mejora, pero sigue siendo vulnerable. «Se sobrevive, pero a duras penas. Dependemos demasiado de factores que no controlamos», concluye. n
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