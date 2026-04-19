La trucha gallega remonta: factura casi 12 millones tras crecer un 9,3%

La trucha vuelve a dar señales claras de recuperación en Galicia. El sector ha ganado producción, ha elevado su facturación y ha mejorado precios en los últimos ejercicios, en una evolución que apunta más a una reactivación económica que a un simple aumento del número de instalaciones. La clave no está en que haya muchas más piscifactorías, sino en que varias explotaciones que tenían una actividad muy limitada o nula han empezado a funcionar mejor y a sacar más rendimiento. En otras palabras, el crecimiento llega más por la recuperación de capacidad productiva que por una expansión del mapa de granjas.

Galicia, según datos proporcionados por la Consellería do Mar, cuenta actualmente con 45 piscifactorías autorizadas y además tiene una nueva solicitud pendiente de resolución. De esas 45, 22 declaran actividad, aunque las declaraciones de ventas de 2024 corresponden a 15 instalaciones, ya que en algunos casos las empresas separan los criaderos y las plantas de engorde en centros distintos. El departamento autonómico sostiene que el número de instalaciones se mantiene estable, pero que la entrada de nuevos inversores está ayudando a recuperar producción. Ese es, precisamente, uno de los movimientos que mejor explican el nuevo tono del sector.

Esa mejoría se aprecia con claridad en los datos. En 2025, la producción de trucha en Galicia alcanzó 2,24 millones de kilos, frente a los 2,05 millones de 2024, lo que supone un aumento del 9,3% en un año. El salto es todavía más visible si se compara con 2023, cuando la producción cayó a 1,4 millones de kilos. Incluso frente a 2022, cuando se situó en 1,94 millones, el sector presenta ahora un volumen mayor. La serie deja ver una trayectoria menos irregular y bastante más sólida que la de hace solo dos ejercicios.

El crecimiento también se nota en el valor económico. La producción gallega de trucha movió en 2025 un total de 11,75 millones de euros, por encima de los 9,63 millones de 2024, los 6,09 millones de 2023 y los 5,97 millones de 2022. La subida de la facturación ha sido, de hecho, más intensa que la de la propia producción, una señal de que el sector no solo vende más, sino que vende a mejor precio. Ahí es donde se aprecia con más claridad la mejora del negocio.

El precio medio de la trucha ha pasado de 3,1 euros por kilo en 2022 a 4,4 euros en 2023, 4,7 euros en 2024 y 5,3 euros en 2025. La Consellería do Mar atribuye esta evolución a dos factores concretos: la entrada de nuevos inversores y las ayudas del FEMPA para inversiones en instalaciones de acuicultura. Ambas vías han contribuido a modernizar explotaciones y a mejorar su capacidad productiva. El sector gana así tamaño económico sin necesidad de crecer de forma brusca en número de instalaciones.

Por provincias, el sector se concentra sobre todo en Lugo y A Coruña, con 19 piscifactorías autorizadas en cada una. Lugo lidera además la actividad, con 12 instalaciones activas, frente a las 8 de A Coruña. En Pontevedra hay cinco autorizadas y dos activas, mientras que Ourense cuenta con dos autorizadas, pero ninguna activa. La mayor parte de la producción declarada se destina al mercado nacional, aunque la Xunta admite que resulta difícil concretar qué porcentaje se queda en Galicia y cuánto se vende fuera.

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La impresión de la Administración autonómica es que esta mejoría no responde solo a un repunte puntual. Varias piscifactorías están en proceso de modernización para ganar capacidad y, además, hay una nueva instalación pendiente de autorización. Con ese escenario, la trucha gallega ha dejado atrás la atonía de los últimos años y vuelve a colocarse como un negocio con recorrido, más apoyado en la inversión y en la mejora del rendimiento que en el simple crecimiento del número de granjas.