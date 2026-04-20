Un grupo de expertos británicos sitúa a Hernández de Cos como el candidato más cualificado para suceder a Lagarde en el BCE

Pese a que el mandato de Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE) termina en octubre de 2027, los rumores de una salida temprana para permitir que países como Francia y Alemania puedan influir en la elección de su sucesor antes de los previsibles cambios de gobierno han encendido las especulaciones.

Así, el Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF), un think tank británico, considera que el candidato más cualificado para suceder a la economista francesa al frente del máximo supervisor de la política monetaria es Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España (BdE) y actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS). Este resultado se extrae de una encuesta elaborada por el foro a diversos especialistas en política monetaria.

Cinco candidatos

Tal y como recoge 'Europa Press', los cinco potenciales candidatos a la presidencia del organismo incluidos en la encuesta fueron el neerlandés Klaas Knot, exgobernador del Banco de Países Bajos; Isabel Schnabel, representante alemana en el Consejo Ejecutivo del BCE; Joachim Nagel, presidente del Bundesbank; el francés François Villeroy de Galhau, gobernador saliente del Banco de Francia; y el español Pablo Hernández de Cos.

Los candidatos han sido evaluados en función de nueve criterios, incluyendo experiencia, conocimientos y liderazgo, así como el potencial de apoyo nacional y europeo, entre otras. Hernández de Cos fue el preferido por los expertos en cuatro de las nueve categorías: formación en economía monetaria, reputación de capacidad para generar consenso, capacidad para obtener el respaldo de otros Estados miembros y credenciales europeas.

De esta manera, el economista español, que ya formó parte del Consejo de Gobierno del BCE entre 2018 y 2024, en calidad de gobernador del BdE, se posiciona como el favorito para hacerse con la presidencia del supervisor comunitario. "Su perfil combina aplomo, profundidad intelectual y una valiosa experiencia adquirida durante la gestión de la crisis española y en un entorno político sumamente complejo", según adujo uno de los encuestados para justificar su decisión.

En segundo lugar ha quedado el gobernador del Bundesbank, Joachim Nagel, muy ligeramente por delante del neerlandés Knot y del galo Villeroy de Galhau, mientras que la alemana Schnabel queda en último lugar, debido a que su potencial mandato tendría que sortear la restricción de un solo término para los miembros del consejo del BCE.

Por otro lado, un sondeo elaborado por 'Bloomberg' el pasado mes de enero daba como favorito para hacerse con el mando del BCE a Knot, con Hernández de Cos en segunda posición. El tercer candidato para la agencia estadounidense sería Nagel, por lo que todo apunta a que la decisión estará entre el español, el alemán y el neerlandés.

Lagarde llegó por sorpresa

Sin embargo, no hay que olvidar que la llegada de Lagarde al BCE fue una sorpresa. La francesa se desempeñaba entonces como directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), y frente al supervisor bancario se encontraba el italiano Mario Draghi. La francesa no era favorita en las encuestas, sino que dicha posición la ocupaba Villeroy de Galhau, el gobernador del Banco de Francia. El finlandés Erkki Liikanen fue también un nombre que sonó con fuerza en su momento, pero el Consejo Europeo terminó eligiendo a Lagarde, que había sido también ministra francesa en varias ocasiones, para el cargo.

Tal y como informó EL PERIÓDICO a mediados de febrero, Lagarde tiene previsto abandonar su puesto antes del final de su mandato para facilitar que los presidentes de Francia y Alemania, Emmanuel Macron y Friedrich Merz, puedan jugar un papel importante en la elección de su sucesor o sucesora, y evitar así que la institución pueda acabar viéndose perjudicada por partidos de ultraderecha.

Noticias relacionadas

Cuando esta información salió a la luz, el BCE salió rápidamente al paso para desmentirla, apuntando que Lagarde estaba "totalmente centrada en su misión y no ha tomado ninguna decisión sobre el final de su mandato". En declaraciones realizadas a 'Bloomberg', Lagarde afirmó que aceptó el cargo del BCE en 2019 —tras un acuerdo entre Macron y la entonces canciller alemana, Angela Merkel, que también llevó a Von der Leyen a presidir la Comisión Europea— bajo la impresión de que cumpliría un mandato de cinco años. Estas palabras llevaron a los analistas a pensar que la ejecutiva estaba anticipando una salida temprana de su puesto.