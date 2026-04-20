Maxwell, filial de Televés, e Indra Group se alían para potenciar la ingeniería avanzada en defensa, microelectrónica y radiofrecuencia

La industria tecnológica española continúa reforzando su cooperación para ganar peso en ámbitos estratégicos. Maxwell Applied Technologies, integrada en la compostelana Televes Corporation, ha firmado un acuerdo con Indra Group con el objetivo de potenciar sus capacidades en ingeniería avanzada, especialmente en áreas como la microelectrónica y la radiofrecuencia (RF).

La alianza se centra inicialmente en el ámbito de la defensa, donde ambas compañías buscan desarrollar soluciones tecnológicas de alta complejidad y reforzar la cadena de suministro de Indra. El objetivo es contribuir a los programas de modernización de las Fuerzas Armadas con tecnología que refuerce la soberanía nacional, además de posicionarse en mercados internacionales y proyectos europeos.

El acuerdo contempla también explorar nuevas vías de colaboración en sectores como el aeroespacial, las telecomunicaciones o los semiconductores, aprovechando la complementariedad entre ambas compañías en diseño electrónico, desarrollo de producto y capacidades industriales.

Sede de Televés, matriz de Maxwell, en Santiago / Jesús Prieto

En este marco, Maxwell, con oficinas en O Milladoiro, aportará su especialización en microelectrónica y radiofrecuencia, así como su capacidad de desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas. Por su parte, Indra contribuirá con su experiencia en grandes programas, su capacidad de gestión y su proyección internacional. La colaboración incluye servicios de ingeniería orientados al desarrollo, evolución y soporte de soluciones de alto valor añadido, adaptadas a los estándares de los mercados europeos.

Uno de los ejes del acuerdo es el desarrollo de sistemas críticos que requieren alta fiabilidad, robustez y seguridad, en un contexto marcado por la creciente complejidad tecnológica. Además, la cooperación permitirá el intercambio de conocimiento entre equipos, la transferencia de capacidades y la adaptación de soluciones a las necesidades de clientes institucionales, lo que ayudará a acelerar los plazos de desarrollo y mejorar la competitividad.

Desde Indra subrayan que esta alianza se enmarca en su estrategia de colaboración con empresas tecnológicas especializadas que aporten valor diferencial a sus programas. En el último año, la compañía ha cerrado más de 140 acuerdos con socios industriales y tecnológicos.

Red de socios y desarrollo tecnológico

El acuerdo refuerza la apuesta de Indra por construir una red sólida de socios estratégicos que le permita afrontar proyectos complejos en el ámbito de la tecnología avanzada. Esta colaboración no solo busca mejorar la capacidad de desarrollo, sino también facilitar la transferencia de conocimiento y el acceso a programas de mayor alcance, tanto a nivel nacional como internacional. En este contexto, la integración de empresas altamente especializadas como Maxwell contribuye a consolidar un ecosistema industrial más competitivo y preparado para responder a los retos tecnológicos actuales.