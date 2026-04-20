El petróleo sube más de un 5% y el Ibex cae un 1,2% por las nuevas tensiones en Irán

El optimismo vivido el pasado viernes en los mercados internacionales, que llevó las cotizaciones al alza y el petróleo a sus mayores caídas en meses por la reapertura del estrecho de Ormuz, no ha sido capaz de materializarse en una tendencia duradera.

En la mañana de este lunes, el barril de petróleo Brent se disparaba cerca de un 5,6% a primera hora, moviéndose por encima de los 95 dólares antes de la apertura de las Bolsas en Europa, frente a los 72 dólares en los que cotizaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos (EEUU) e Israel.

Junto a esto, el parquet español se despertaba también con noticias no muy buenas. El Ibex 35, el principal índice bursátil de referencia de la bolsa española, amanecía este lunes con caídas del 1,2% en la apertura.

Por su lado, el barril West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, ganaba en torno a un 6,10%, hasta colocarse en los 87,67 dólares. Estas alzas se corresponden a las nuevas tensiones vividas entre EEUU e Irán en torno al control del estrecho de Ormuz, después de que el pasado viernes Irán afirmase que se iba a producir su reapertura completa.

Violación del alto el fuego

El país gobernado por Donald Trump atacó y capturó el pasado domingo un carguero iraní en el Golfo de Omán, mientras que el barco trataba de superar el bloqueo impuesto por EEUU a los puertos iraníes mientras que el país no acepte las condiciones planteadas por Washington en su propuesta de paz.

"Estados Unidos, en su papel de agresor, ha violado el alto el fuego y ha cometido un acto de piratería marítima al disparar contra un buque mercante iraní en aguas del mar de Omán", ha subrayado el portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya --el mando de combate unificado de las Fuerzas Armadas iraníes--, Ebrahim Zolfaqari, en declaraciones recogidas por la televisión estatal iraní, IRIB, y reflejadas por 'Europa Press'.

A renglón seguido, Zolfaqari ha advertido que las Fuerzas Armadas de Irán "responderán y tomarán represalias en breve contra este acto de piratería armada perpetrado por el Ejército de Estados Unidos". El buque iraní capturado es el 'Touska', una embarcación de casi 275 metros de eslora que, según el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM), intentaba acercarse al puerto iraní de Bandar Abbas.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado la llegada este próximo lunes por la noche de una delegación norteamericana a la capital de Pakistán, Islamabad, con la intención de reanudar el próximo martes 21 las negociaciones de paz con Irán, en la víspera del final del alto el fuego pactado el pasado 8 de abril.

Sin embargo, los altos funcionarios iraníes han remarcado que el régimen pretende rechazar los "dictados" de EEUU con vistas a una posible negociación. "Solo es aceptable un acuerdo basado en el interés nacional con resultados tangibles para el país", ha afirmado el presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi.

Sonoras caídas

Por su parte, los mercados europeos apuntan a fuertes descensos en su apertura, en algunos casos superiores al 2%, debido a las nuevas tensiones en el mercado del petróleo y de la previsión de que la guerra pueda terminar enquistándose. Por su parte, los mercados asiáticos han cerrado la jornada con alzas, pese a su fuerte dependencia del petróleo de Ormuz. El Nikkei japonés ha ganado un 0,69%, mientras que el Kospi coreano ha ganado un 0,44%.

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En EEUU, Wall Street cerró el viernes con avances del 1,8% en el caso del Dow Jones y de casi el 1,3% en el caso del Nasdaq, pero sus futuros apuntan, por el momento, a retrocesos cercanos al 0,7% en la apertura de este lunes, lo que terminaría liquidando la buena racha que acumulan desde hace días.