Transporte ferroviario
Retrasos de hasta 44 minutos en los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por una "incidencia en una maquinaria de vía"
Según informa Adif, "se está trabajando" para solucionar las incidencias "a la mayor brevedad posible"
Redacción / E. P.
Los trenes que circulan por la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía registran retrasos desde primera hora de hoy lunes 20 de abril por una "incidencia en una maquinaria de vía".
Según informa el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, la incidencia se registra desde poco antes de las 08.00 horas y "se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible".
Hasta 44 minutos más tarde
Según ha podido comprobar este periódico en los tiempos oficiales de la app de Renfe, en el caso de los trenes de alta velocidad con salida o destino Madrid, los retrasos en Córdoba-Julio Anguita llegan hasta los 44 minutos, aunque los últimos servicios van normalizándose y atenuando el tiempo perdido.
Retrasos acumulados desde el domingo
La línea de alta velocidad que conecta Madrid y Andalucía también registró retrasos este domingo por una incidencia en la infraestructura entre Mora y La Sagra, en la provincia de Toledo, que afectó a trenes AVE y Avant.
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