Una startup de Boiro, Orixe Salgada, transforma algas en bioestimulantes agrícolas gracias al programa AgroBank Tech Digital Innovation

El aprovechamiento de recursos naturales del litoral gallego da un paso más hacia su aplicación en el campo. La startup Orixe Salgada, con sede en Boiro, ha sido elegida entre las 15 iniciativas que participarán en el programa AgroBank Tech Digital Innovation, una convocatoria centrada en acelerar soluciones innovadoras para el sector agroalimentario.

La empresa gallega trabaja en la elaboración de bioestimulantes agrícolas a partir de algas de arribazón, un residuo natural que se acumula en la costa y que transforma en productos sostenibles para mejorar el rendimiento de los cultivos. Su propuesta encaja en uno de los grandes retos del programa: avanzar hacia una economía circular y una agricultura más eficiente.

La iniciativa está impulsada por AgroBank, la línea agro de CaixaBank, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y busca apoyar a startups capaces de dar respuesta a desafíos como la gestión del agua, la trazabilidad, la biotecnología o la logística inteligente. En esta edición se presentaron 196 proyectos de toda España, de los que solo 15 han sido seleccionados.

Dentro del programa, las empresas elegidas participarán en un proceso de aceleración que incluye formación especializada, mentoría y el desarrollo de pruebas de concepto en entornos reales, con el objetivo de validar y escalar sus soluciones. En el caso de Orixe Salgada, esto permitirá testar el potencial de sus productos en explotaciones agrícolas y avanzar en su implantación en el mercado.

Junto a la firma de Boiro, también ha sido seleccionada la gallega Perfect Numbers, con sede en Lugo, que ha desarrollado una plataforma para optimizar el uso del agua en el sector agroalimentario mediante datos en tiempo real.

El programa reúne propuestas que van desde la agricultura de precisión y la robótica hasta nuevas soluciones biotecnológicas, reflejando el peso creciente de la innovación en el campo. En este contexto, iniciativas como la de Orixe Salgada muestran cómo el conocimiento local y los recursos naturales pueden convertirse en herramientas clave para una agricultura más sostenible, eficiente y adaptada a los nuevos desafíos.