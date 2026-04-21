Abanca recibe un espaldarazo de Moody’s con mejora de perspectiva y rating A3

Buenas noticias para Abanca. La agencia de calificación Moody’s Ratings ha mejorado la perspectiva de la calificación de los depósitos a largo plazo de la entidad con sede en Galicia, situándola en positiva, al tiempo que ha afirmado su rating en A3, en una decisión que refuerza la percepción de solidez de la entidad gallega en los mercados financieros.

La mejora se apoya en la valoración positiva que la agencia realiza sobre la evolución de los fundamentales del banco, con especial atención a la calidad de los activos, la solvencia, la rentabilidad y un perfil de financiación sólido, sustentado en una amplia y estable base de depósitos. Moody’s también mantiene sin cambios el resto de calificaciones de la entidad, incluida la de la deuda senior preferente, que se sitúa en A3 con perspectiva estable.

En su análisis, la agencia destaca además la presión positiva sobre el rating de viabilidad independiente de al entidad que preside Juan Carlos Escotet, lo que refuerza la percepción de mejora estructural del banco.

Evolución positiva de las calificaciones

La decisión de Moody’s se enmarca en una tendencia de mejora continuada de la entidad en los últimos ejercicios. En los últimos 18 meses, las principales agencias de rating han ido elevando sus calificaciones sobre Abanca, en algunos casos en varios niveles, situando a la entidad en una posición más favorable dentro del sistema financiero europeo.

En el caso de DBRS y Moody’s, Abanca se sitúa ya en la categoría A, uno de los bloques de calificación más altos otorgados por estas agencias. Este avance refleja, según el mercado, la consolidación del banco en términos de rentabilidad, fortaleza del balance, solvencia y calidad de activos.

En conjunto, la mejora de la perspectiva de los depósitos y la afirmación del rating consolidan la evolución positiva de la entidad y el reconocimiento de su estabilidad financiera en un entorno económico todavía condicionado por la incertidumbre y los tipos de interés.