Estados Unidos lidera las exportaciones de vino de Rías Baixas, concentrando el 35% del volumen total en 2025

La D.O. Rías Baixas ha logrado sostener el crecimiento de sus exportaciones en 2025 a pesar del contexto de incertidumbre geopolítica, aumentando sus ventas tanto en volumen como en valor. En total, el sector comercializó 8.648.188 litros de vino en el exterior por los que se facturaron 67.851.618 euros, lo que supone un incremento del 6,68% en volumen y del 4,42% en valor respecto al año anterior.

Este resultado consolida la trayectoria internacional de la denominación tras décadas de trabajo en mercados exteriores. Las cifras se traducen en 11.530.917 botellas, que representan el 31,89% de las ventas totales, con un precio medio de 7,85 euros, ligeramente inferior al del ejercicio previo. En total, 107 bodegas participaron en los planes de exportación, reflejando la implicación del sector en la proyección internacional de sus vinos.

El continente americano continúa siendo el principal destino de los vinos de Rías Baixas, con Estados Unidos como mercado clave. Este país concentra por sí solo el 35% del volumen exportado, con la participación de 85 bodegas, y registra un crecimiento tanto en volumen como en valor. En paralelo, la Unión Europea también muestra una evolución positiva, con un aumento del 12,05% en volumen y del 10,93% en valor, liderado por Reino Unido.

Los diez principales destinos concentran el 81,77% del volumen y el 79,97% del valor de las exportaciones. Tras Estados Unidos y Reino Unido, figuran mercados habituales como Puerto Rico, Irlanda, México, Bélgica, Países Bajos, República Dominicana, Suecia y Alemania, mientras que Canadá desciende hasta la undécima posición.

Impulso promocional en mercados clave

En términos absolutos, las bodegas vendieron 541.223 litros más que en 2024 y aumentaron su facturación en 2.872.263 euros, en un ejercicio marcado por factores como la evolución de los aranceles, los conflictos internacionales o la crisis energética. Aun así, el sector ha logrado adaptarse a un entorno cambiante y mantener una evolución positiva.

Desde el Consejo Regulador destacan que estos resultados son fruto del trabajo conjunto de bodegas, administraciones y equipos de promoción, así como de una estrategia orientada a anticiparse a los cambios del mercado. En 2025, el organismo destinó más de un millón de euros a acciones de promoción internacional, con especial foco en mercados prioritarios como Estados Unidos, Reino Unido, Puerto Rico, México, Irlanda, Países Bajos, Bélgica y Suiza, además de iniciativas puntuales en países como República Dominicana, Dinamarca, Alemania, Canadá, Italia y Japón.

El sector continuará apostando por reforzar su presencia exterior y consolidar el posicionamiento internacional de los vinos de Rías Baixas, consciente del peso que tienen las exportaciones en el desarrollo futuro de la denominación.