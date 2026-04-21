Galicia concentra o 5,5% das empresas de tamaño intermedio e reforza o seu peso económico
Estas compañías destacan pola súa capacidade de innovación e actúan como ponte clave entre pemes e grandes corporacións
Nun contexto de transformación económica e empresarial, Galicia consolida a súa posición dentro do tecido produtivo ao concentrar o 5,5% das Empresas de Tamaño Intermedio (ETI) en España, un segmento considerado estratéxico pola súa capacidade de crecemento e o seu impacto no desenvolvemento rexional. Así o recolle un estudo da Fundación CRE100DO, presentado nunha xornada celebrada en Santiago xunto á Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) e a Asociación Galega da Empresa Familiar.
As ETI, definidas como compañías cunha facturación de entre 50 e 500 millóns de euros e cadros de persoal de entre 250 e 3.000 empregados, destacan pola súa axilidade, capacidade exportadora e liderado sectorial. En Galicia, este tipo de empresas consolídase como unha peza clave para a competitividade e o crecemento económico, nun escenario marcado pola transformación industrial, dixital e sostible.
O director xeral da Fundación CRE100DO, Rafael Vaquero, subliñou que Galicia é un exemplo do papel que poden desempeñar estas empresas como motor de transformación económica e social, ao combinar crecemento, innovación e internacionalización cun forte arraigamento local. Nesta liña, defendeu que impulsar o seu desenvolvemento debe ser unha prioridade para reforzar un modelo económico máis sólido e con maior capacidade de xerar emprego.
Pola súa banda, o presidente da CEG, Juan Manuel Vieites, incidiu na necesidade de aumentar o número de compañías deste tamaño e facilitar o crecemento das xa existentes. Entre os principais retos, sinalou o financiamento, a dixitalización, a escaseza de talento, a burocracia ou a incerteza regulatoria, aspectos que, ao seu xuízo, requiren unha estratexia conxunta entre o sector público e o privado.
O papel da empresa familiar
Durante o encontro tamén se puxo en valor o peso da empresa familiar en Galicia. A representante da Asociación Galega da Empresa Familiar, Cristina González-Babé, lembrou que este tipo de compañías representa o 94,3% do tecido empresarial galego e achega máis de 40.800 millóns de euros ao valor engadido bruto privado, destacando a súa visión a longo prazo e o seu compromiso co territorio.
A xornada incluíu ademais a participación de empresas como CEAMSA, Fain Ascensores e Zendal, que compartiron as súas experiencias de crecemento, innovación e internacionalización, poñendo o foco en factores como o investimento en I+D+i, a integración empresarial ou a adaptación a novos mercados.
Neste contexto, a Fundación CRE100DO destacou o papel da súa comunidade empresarial, formada por máis de 100 compañías, que xeran unha facturación agregada superior a 25.000 millóns de euros e máis de 138.000 empregos directos, consolidando as ETI como un elemento esencial para o desenvolvemento económico e social tanto en Galicia como no conxunto de España.
- Renfe suspende nueve trenes en Santiago este lunes por falta de maquinistas
- La Xunta anuncia una nueva oferta de empleo público con más de 800 plazas de libre acceso
- El retraso del cuartel de As Cancelas se agrava cuatro meses después del primer incumplimiento
- Parece un cuento de hadas y está a 1 hora de Santiago: el bosque gallego con casas de gnomos y un tipi indio para pasar la noche
- Un centenar de personas recorren la ruta que seguirán los tráileres para evitar el transporte y procesado de inertes en Teo
- Luz verde al nuevo barrio de Mallou: la Xunta impulsa el suelo para 3.600 viviendas en el norte de Santiago
- Los vuelos 'vip' que traen material oncológico de Barcelona a Santiago y vuelven con pasajeros por 200 euros
- Las entradas de O Son do Camiño no vuelan tan rápido como hace un año