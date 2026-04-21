Grupo Nortempo y AEDIPE Galicia abren la convocatoria de los Premios Nortempo–AEDIPE Galicia para reconocer la innovación en gestión de personas

Grupo Nortempo y AEDIPE Galicia han lanzado la segunda edición de los Premios Nortempo–AEDIPE Galicia, una iniciativa que busca reconocer la innovación, el impacto y las buenas prácticas en la gestión de personas dentro del tejido empresarial gallego. La convocatoria, abierta desde este mes, permitirá presentar candidaturas hasta el 5 de junio, mientras que la entrega de galardones está prevista para el 19 de junio.

Estos premios están dirigidos a organizaciones, profesionales y proyectos desarrollados en Galicia o con impacto relevante en la comunidad, con el objetivo de visibilizar iniciativas que contribuyan a mejorar los entornos de trabajo, la competitividad empresarial y el progreso social. Además, promueven modelos alineados con valores como la profesionalidad, la innovación y la responsabilidad social corporativa (RSC).

La convocatoria contempla tres categorías principales. Por un lado, el Premio a la Trayectoria Directiva en Recursos Humanos, que reconoce el liderazgo sostenido y la aportación estratégica a la función. Por otro, el Premio a la Innovación en Recursos Humanos, centrado en proyectos que introduzcan mejoras en procesos, organización o tecnología. Y, finalmente, el Premio a la Mejor Política de Responsabilidad Social Corporativa, que distingue iniciativas con impacto social, territorial o medioambiental integradas en la estrategia empresarial.

Plazo abierto y criterios de valoración

Las candidaturas pueden presentarse a través de la web habilitada para esta edición y podrán optar a una o varias categorías, siempre que se justifique su encaje. Podrán participar tanto empresas privadas, entidades públicas o del tercer sector, como profesionales, equipos o proyectos vinculados al área de recursos humanos.

El jurado estará formado por miembros de AEDIPE Galicia y profesionales de reconocido prestigio del ámbito de la gestión de personas, junto a representantes del entorno institucional, académico y empresarial, garantizando así la independencia y la objetividad del proceso.

Entre los criterios de evaluación destacan la relevancia, el grado de innovación, los resultados obtenidos, la sostenibilidad de las iniciativas y su capacidad para convertirse en referencia para otras organizaciones. En su primera edición, los premios reconocieron la trayectoria de Gabriel Miguel (Televés), a Visual MS por su innovación en RR. HH. y a Urovesa por su compromiso social.