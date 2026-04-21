Grupo Nortempo y AEDIPE Galicia abren la convocatoria de los Premios Nortempo–AEDIPE Galicia para reconocer la innovación en gestión de personas
Los Premios Nortempo–AEDIPE Galicia, con entrega de galardones el 19 de junio, contemplan tres categorías: Trayectoria Directiva, Innovación y Mejor Política de Responsabilidad Social Corporativa
Grupo Nortempo y AEDIPE Galicia han lanzado la segunda edición de los Premios Nortempo–AEDIPE Galicia, una iniciativa que busca reconocer la innovación, el impacto y las buenas prácticas en la gestión de personas dentro del tejido empresarial gallego. La convocatoria, abierta desde este mes, permitirá presentar candidaturas hasta el 5 de junio, mientras que la entrega de galardones está prevista para el 19 de junio.
Estos premios están dirigidos a organizaciones, profesionales y proyectos desarrollados en Galicia o con impacto relevante en la comunidad, con el objetivo de visibilizar iniciativas que contribuyan a mejorar los entornos de trabajo, la competitividad empresarial y el progreso social. Además, promueven modelos alineados con valores como la profesionalidad, la innovación y la responsabilidad social corporativa (RSC).
La convocatoria contempla tres categorías principales. Por un lado, el Premio a la Trayectoria Directiva en Recursos Humanos, que reconoce el liderazgo sostenido y la aportación estratégica a la función. Por otro, el Premio a la Innovación en Recursos Humanos, centrado en proyectos que introduzcan mejoras en procesos, organización o tecnología. Y, finalmente, el Premio a la Mejor Política de Responsabilidad Social Corporativa, que distingue iniciativas con impacto social, territorial o medioambiental integradas en la estrategia empresarial.
Plazo abierto y criterios de valoración
Las candidaturas pueden presentarse a través de la web habilitada para esta edición y podrán optar a una o varias categorías, siempre que se justifique su encaje. Podrán participar tanto empresas privadas, entidades públicas o del tercer sector, como profesionales, equipos o proyectos vinculados al área de recursos humanos.
El jurado estará formado por miembros de AEDIPE Galicia y profesionales de reconocido prestigio del ámbito de la gestión de personas, junto a representantes del entorno institucional, académico y empresarial, garantizando así la independencia y la objetividad del proceso.
Entre los criterios de evaluación destacan la relevancia, el grado de innovación, los resultados obtenidos, la sostenibilidad de las iniciativas y su capacidad para convertirse en referencia para otras organizaciones. En su primera edición, los premios reconocieron la trayectoria de Gabriel Miguel (Televés), a Visual MS por su innovación en RR. HH. y a Urovesa por su compromiso social.
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