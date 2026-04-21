O Encontro Sober 2026 reunirá a 400 profesionales para conectar industria y territorio en Galicia

La localidad lucense de Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga) se convertirá en mayo en uno de los principales focos del debate económico y empresarial de Galicia con la celebración de O Encontro Sober 2026: Diálogos Rural e Industria, un foro impulsado por Cesuga que busca situar al rural como motor de innovación y desarrollo. La cita, que tendrá lugar los días 7 y 8 de mayo en el Áurea Palacio de Sober, reunirá a más de 400 profesionales, 50 ponentes y representantes de 20 grandes compañías, con el objetivo de conectar industria, tecnología y territorio y rebatir la idea de una Galicia rural en declive.

El encuentro, bajo el lema Galicia que sueña, Galicia que avanza, plantea un cambio de enfoque sobre el papel del rural, al que sitúa como un espacio donde ya se están abordando retos clave como la sostenibilidad, la digitalización o la transformación de la agroindustria. En este sentido, el presidente del Consejo Rector de Cesuga, Venancio Salcines, defiende que “el rural gallego es la solución” y lo define como un motor de innovación que debe impulsarse conectando el talento académico, el sector primario y la gran empresa.

Durante dos jornadas, el foro abordará más de 15 temáticas estratégicas, centradas en cuestiones como la creación de alianzas entre la gran industria y su entorno, la soberanía alimentaria, el papel de la mujer y las nuevas generaciones o el impacto de la inteligencia de datos en la gestión del territorio. La cita se plantea como un espacio de diálogo en el que Galicia busca definir su propia estrategia de desarrollo sin depender de decisiones externas.

El encuentro contará con la participación de representantes institucionales y empresariales de primer nivel, entre ellos la conselleira do Medio Rural, María José Gómez; el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Vieites; y la vicepresidenta primera del Parlamento gallego, Elena Candia. Junto a ellos, estarán presentes compañías como Hijos de Rivera, ENCE, Acciona Energía, Vegalsa-Eroski, Grupo Lence o Cobre San Rafael, además de firmas tecnológicas gallegas como NIGAL, centrada en inteligencia artificial y datos, o Aeromedia, especializada en sistemas no tripulados.

Seminario internacional de inteligencia

Como antesala del encuentro, el 6 de mayo se celebrará un seminario internacional dirigido a la alta dirección, centrado en la inteligencia empresarial. La sesión estará impartida por Fulton Armstrong, ex responsable de la CIA para América Latina y exasesor de la Casa Blanca, junto al director de la Cátedra de Servicios de Inteligencia de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Velasco. Ambos trasladarán metodologías propias de los servicios de inteligencia para ayudar a las empresas a anticipar riesgos geopolíticos, proteger sus activos y mejorar la toma de decisiones en un entorno global complejo.

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El evento aspira a consolidarse como un espacio de referencia donde empresa, instituciones y universidad trabajen de forma conjunta para impulsar el desarrollo económico de Galicia. Las inscripciones ya están abiertas para profesionales y compañías interesadas en participar en este foro, que busca reforzar un ecosistema de alianzas y oportunidades desde el interior gallego.