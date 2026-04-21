Los precios de los grandes contratos de luz siguen cayendo en España y marcan mínimos históricos en plena convulsión por la guerra

España lidera desde hace años el mercado de los ‘megacontratos’ de venta de luz para grandes empresas procedente de plantas de energías renovables. Ningún otro país le hace sombra en toda Europa. Lo hace tanto por número de acuerdos de compraventa de energía a largo plazo, por volumen de electricidad comercializada para su suministro durante varios años y por tener los precios medios más baratos de todo el continente. Y esos precios siguen bajando ahora, en pleno terremoto para el sector energético por la guerra en Oriente Medio, y marcan nuevos récords a la baja.

Estos contratos se denominan PPA (power purchase agreement) en la jerga del sector energético, y se firman entre eléctricas productoras y grandes compañías para garantizarse el suministro de electricidad durante diez o quince años y también un precio estable de la energía. El objetivo que buscan estos acuerdos es que el precio de la luz no esté marcado en cada momento por la volatilidad del mercado eléctrico, pero siempre acaba estando condicionado por la coyuntura del sector y por las tendencias previstas.

En España el caos de precios del mercado mayorista de la electricidad -con grandes subidas y caídas en un mismo día por el efecto de la gran presencia de renovables y que a momentos se ha agudizado en las últimas semanas por la escalada en Oriente Medio- y las dudas sobre cómo evolucionará en el futuro están haciendo que los precios de estos grandes contratos sigan a la baja.

El precio medio de los PPA españoles para venta de electricidad generada por energía solar cayó en en los primeros meses del año hasta los 32 euros por megavatio hora (MWh), con un gran descenso del 13,5% en un año (desde los 37 euros del primer trimestre 2025), según el último informe de LevelTen Energy, gestor de la mayor plataforma tecnológica de compraventa de este tipo de contratos. En el arranque de 2026 se han estado firmando PPA solares en el mercado español con tarifas “llamativamente bajas”, incluso por debajo de los niveles que se registraron en 2021, aún en pleno parón económico por la resaca de la pandemia de covid. Y las cifras resultan “todavía más notables” teniendo en cuenta la inflación acumulada en los últimos años.

“Los precios de los PPA solares en España han sido históricamente los más bajos de Europa. Sin embargo, el espectacular ritmo de expansión solar del país ha complicado el panorama para la economía de los proyectos fotovoltaicos, ya que la inmensa capacidad solar genera elevados niveles de canibalización de precios fotovoltaicos”, explican los analistas de LevelTen. “Como resultado, los desarrolladores solares del país están ofreciendo precios extremadamente competitivos para los acuerdos solares, con precios que han caído un 13,5% en términos interanuales”.

El problema de la ‘canibalización’

El enorme despliegue de nuevas renovables en los últimos dos años está haciendo que se dispare el número de horas en que el mercado mayorista de la electricidad marca precios de cero euros o incluso con precios negativos -con casi 350 horas en el primer trimestre, una de cada seis – y también precios de derribo de apenas unos céntimos. Se está generando una brecha creciente entre los precios por horas de un mismo día, con desplomes de precios en horas centrales de la jornada, que es cuando se concentra la producción de energía solar.

Desde el sector eléctrico, se viene alertando del impacto en el negocio de esta canibalización de los precios eléctricos. Canibalización porque es el propio crecimiento de las renovables y la competencia de los productores para colocar su electricidad verde en el mercado los que alimentan el círculo para que los precios se hundan. Y es un riesgo porque estos precios ponen en duda la rentabilidad de las plantas verdes -actuales y futuras- y los que pueden acabar frenando inversiones en nuevos desarrollos.

“Los PPA solares se siguen firmando en España”, destacan los expertos de LevelTen, pero en pleno escenario de precios rotos eléctricas y compañías compradoras están incluyendo nuevas condicicones en los contratos para protegerse frente a los riesgos bajistas del mercado. Además, un volumen considerable de desarrollo de BESS [baterías] está acudiendo al rescate de los activos solares de difícil colocación, contribuyendo a sostener la economía de los proyectos y a distribuir la entrega de energía en horas menos afectadas por la canibalización diurna”, apuntan.

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La alta producción de las renovables en general está haciendo que se registren un gran número de horas en que el mercado mayorista de la electricidad marca precios de derribo, lo que está afectando a los PPA por los problemas de los desarrolladores solares para fijar precio. “Dado que la guerra en Irán está frenando las importaciones de combustible y haciendo subir los costes de la electricidad [en Europa], los compradores pueden empezar a contemplar el valor de cobertura de los PPA de energías renovables con un interés renovado”, indica LevelTen. “Los compradores se encuentran en una posición privilegiada para contratar en un mercado de PPA donde los precios han caído de forma sostenida”.