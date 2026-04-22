La Asociación Galega de Axuda no Fogar respalda el plan de la Xunta para mejorar la gestión de la incapacidad temporal

En un contexto marcado por el envejecimiento de la población y la creciente demanda de cuidados, la Asociación Galega de Empresas de Axuda no Fogar (Agesaf) ha mostrado su apoyo al plan impulsado por la Xunta para mejorar la gestión de la incapacidad temporal, una medida que considera clave para asegurar la calidad del servicio en la atención a domicilio.

La organización subraya que las bajas médicas son un derecho fundamental que no debe ponerse en cuestión, pero insiste en la necesidad de avanzar hacia una gestión más ágil y coordinada que beneficie tanto a las personas trabajadoras como a las empresas y, especialmente, a las personas dependientes que reciben estos servicios.

El sector de la ayuda a domicilio se enfrenta a importantes dificultades organizativas derivadas del absentismo laboral, con una duración media de las bajas de 82,8 días por trabajador en 2024 en Galicia. Esta situación se produce en un momento en el que más de 100.000 personas dependen de los servicios de atención domiciliaria en la comunidad, una de las más envejecidas de España.

A esta presión asistencial se suman la escasez de profesionales cualificados y las exigentes condiciones físicas y emocionales del trabajo, lo que incrementa la necesidad de medidas que permitan optimizar la gestión de los recursos humanos.

Agesaf valora positivamente que la iniciativa de la Xunta no se limite al control de las bajas, sino que incluya un refuerzo del sistema sanitario con la creación de unidades especializadas en patologías frecuentes, como las dolencias musculoesqueléticas y los problemas de salud mental. Desde la asociación destacan que el objetivo debe ser reducir los tiempos de recuperación y facilitar la reincorporación laboral en condiciones adecuadas.

La entidad considera que una mejor gestión de la incapacidad temporal tendrá un impacto positivo en todos los ámbitos: permitirá a los trabajadores contar con una atención más especializada, ayudará a las empresas a mejorar la planificación de sus plantillas y garantizará la continuidad y calidad del servicio para las personas dependientes y sus familias.

En este sentido, Agesaf defiende que avanzar hacia un modelo que combine la protección de la salud con la mejora de la productividad resulta esencial para la sostenibilidad del sistema y para mantener unos estándares adecuados en la atención a domicilio.