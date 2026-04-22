La Cámara de Comercio de Santiago impulsa el autoempleo con 11 cursos gratuitos para emprendedores

En un momento en el que el autoempleo se consolida como una vía clave para generar oportunidades laborales, la Cámara de Comercio de Santiago ha lanzado un nuevo paquete de cursos formativos dirigidos a personas inactivas, desempleadas o que buscan mejorar su empleo, con el objetivo de reforzar sus capacidades emprendedoras y facilitar la creación o consolidación de negocios.

El programa, tal y como informa la institución, contempla un total de 11 acciones formativas de carácter teórico-práctico, con una duración de 30 y 60 horas, diseñadas para mejorar competencias en áreas como la gestión empresarial, las finanzas o las habilidades digitales. La iniciativa se enmarca dentro de los programas España Emprende y Emprendedoras, desarrollados en colaboración con la Cámara de Comercio de España y cofinanciados por el Fondo Social Europeo, lo que permite que la participación sea gratuita.

Además, los asistentes contarán con una beca de transporte de tres euros por día lectivo, siempre que cumplan los requisitos establecidos. En conjunto, se prevé que más de 200 personas se beneficien de este itinerario formativo.

Formación adaptada al mercado

La oferta formativa se desarrollará a lo largo de varios meses y aborda contenidos clave para el emprendimiento. En mayo, se impartirán cursos sobre comercio electrónico y herramientas informáticas, orientados a la puesta en marcha de negocios digitales. En junio, el foco se situará en la gestión de equipos en el sector de la restauración y en el uso de la inteligencia artificial aplicada a la empresa.

Ya en septiembre, las acciones se centrarán en las competencias financieras y las tareas administrativas básicas, mientras que en octubre se abordarán aspectos clave como cómo crear una empresa en España y la gestión empresarial desde cero, con especial atención a los trámites legales y económicos.

El programa concluirá en noviembre con formación en redes sociales para la venta, una nueva edición sobre gestión de equipos en restauración y un curso sobre inteligencia artificial y seguridad en los negocios, orientado a un uso responsable y eficaz de la tecnología.

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Con esta iniciativa, la Cámara busca detectar las necesidades del tejido emprendedor y ofrecer herramientas prácticas que impulsen la actividad empresarial, contribuyendo así al desarrollo económico y a la creación de empleo en su ámbito territorial.