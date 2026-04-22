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Gadis prevé incorporar a más de 1.000 personas este verano para reforzar su plantilla

La cadena busca nuevo talento para cubrir puestos en supermercados y logística, principalmente en Galicia y Castilla y León, ante la mayor demanda del verano

Una trabajadora de Gadis

Una trabajadora de Gadis / Jose Lagares

Roi Rodríguez

Roi Rodríguez

Santiago

Ante el incremento de la actividad comercial en los meses estivales, la cadena gallega de supermercados Gadis ha puesto en marcha una nueva campaña de contratación con la que prevé incorporar a más de 1.000 personas durante el verano, reforzando así su plantilla para garantizar la calidad del servicio al cliente.

El proceso de selección ya está en marcha y las ofertas de empleo están dirigidas a cubrir distintos puestos tanto en supermercados como en áreas de logística y almacén, principalmente en Galicia y Castilla y León. Las vacantes se concentran en centros como el polígono de Piadela (Betanzos) y la plataforma de Medina del Campo, y las personas interesadas pueden presentar su candidatura a través del portal de empleo de la compañía

La empresa destaca que el objetivo de estas incorporaciones es mantener el nivel de atención al cliente en un periodo de mayor demanda, en línea con su modelo de negocio basado en la proximidad y la venta asistida, especialmente en secciones de producto fresco. En este ámbito, Gadis ofrece además cursos de formación ocupacional para mejorar la cualificación de los nuevos trabajadores y garantizar un servicio especializado.

Impulso al empleo y al talento

La captación de talento es una de las prioridades de la compañía, que cerró 2025 con más de 9.000 empleados, consolidándose como una de las principales generadoras de empleo del sector en Galicia. Desde el área de Recursos Humanos subrayan que estas campañas estivales suponen una oportunidad para el crecimiento profesional de los trabajadores, además de facilitar su incorporación al mercado laboral.

La compañía recuerda que este tipo de contrataciones aumenta cada año en verano: en 2025 se realizaron 914 incorporaciones, mientras que en la campaña de 2026 se prevé superar ampliamente esa cifra, reflejando la evolución positiva de la actividad y la necesidad de reforzar equipos en un periodo clave para el consumo.

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Con esta iniciativa, Gadis refuerza su compromiso con el empleo y con la mejora continua de la atención al cliente en un contexto de mayor afluencia en sus establecimientos.

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