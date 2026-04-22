Galicia busca atraer inversiones asiáticas y se presenta como socio industrial fiable en China

En plena estrategia de internacionalización y captación de inversiones, Galicia se posiciona en el mercado asiático como un socio industrial fiable y competitivo, con el objetivo de atraer a grandes grupos globales y consolidarse como puerta de entrada a Europa. En este contexto, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, inició un viaje institucional a China en el que mantuvo un encuentro con responsables del grupo CITIC, uno de los mayores conglomerados industriales y financieros del país.

Durante la reunión, Lorenzana destacó que la relación con el grupo chino no parte de cero, sino que se apoya en una trayectoria consolidada en Galicia, especialmente en el área de Vigo, con la presencia de Citic Censa en O Porriño. El objetivo, explicó, es dar un salto cualitativo en esta colaboración y avanzar hacia una nueva fase de crecimiento basada en más inversión, innovación y conexión con el tejido empresarial gallego.

La conselleira subrayó que Galicia puede ofrecer a CITIC “no solo una localización competitiva, sino un auténtico socio industrial de largo plazo”, en sectores clave como los nuevos materiales, la fabricación avanzada, la automoción, el desarrollo de baterías o el almacenamiento energético, además de soluciones vinculadas a la transición verde. También destacó oportunidades en el desarrollo de infraestructuras logísticas e industriales ligadas al entorno de Vigo.

Lorenzana en su intervención / cedida

El encuentro se enmarca en un viaje institucional que continuará con la participación del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y que coincide con el foro de empresas europeas de fabricación avanzada organizado en Hangzhou. En la delegación gallega participan además compañías con presencia en el mercado chino como Conservas Albo, Grupo Pereira, Pérez Torres Marítima, Innolact, Finsa o Trison, junto al clúster metalmecánico Asime.

Relación comercial en crecimiento

China se consolida como el principal socio comercial de Galicia en Asia. En 2025, las exportaciones gallegas al país asiático superaron los 209 millones de euros, mientras que las importaciones alcanzaron los 2.141 millones, lo que refleja la creciente interdependencia económica entre ambos territorios.

En el marco de esta visita, Lorenzana también mantuvo reuniones con responsables de la provincia de Zhejiang y del Ayuntamiento de Hangzhou, donde trasladó que Galicia ofrece un entorno estable, con seguridad jurídica y una administración cercana, factores clave para atraer inversión extranjera.

La conselleira puso en valor además el posicionamiento de esta región china como referente en ámbitos como la movilidad eléctrica, la digitalización industrial o la logística avanzada, destacando que comparte con Galicia una visión basada en la innovación y la sostenibilidad.

Con este viaje, la Xunta busca reforzar alianzas estratégicas y avanzar en la captación de proyectos industriales que impulsen el desarrollo económico de la comunidad en un contexto global cada vez más competitivo.