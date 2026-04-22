La siniestralidad laboral golpea a los autónomos gallegos con 91 accidentes graves y 4 muertes en 2025

En un contexto de creciente presión sobre el trabajo por cuenta propia, los autónomos gallegos vuelven a situar la siniestralidad laboral en el centro del debate tras cerrar 2025 con 91 accidentes graves, 4 fallecidos y 1.776 bajas, unas cifras que reflejan la vulnerabilidad de un colectivo que denuncia falta de protección y recursos.

Según los datos difundidos por UPTA, detrás de estos registros hay miles de situaciones personales y profesionales afectadas. Por provincias, Pontevedra contabilizó 30 accidentes graves y 542 bajas; A Coruña, 26 accidentes graves, 2 mortales y 705 bajas; Lugo, 29 accidentes graves, 2 mortales y 345 bajas; y Ourense, 6 accidentes graves y 184 bajas.

La organización advierte de que los trabajadores autónomos siguen siendo los grandes olvidados en materia de prevención de riesgos laborales, ya que desarrollan su actividad en condiciones más precarias que los asalariados, con menor acceso a formación, recursos técnicos y apoyo institucional.

Este problema tiene un carácter estructural, ya que el sistema actual está diseñado principalmente para empresas con estructura, lo que deja fuera a buena parte de los profesionales por cuenta propia, especialmente en sectores como el transporte, la construcción, el comercio o el ámbito agrario, donde los riesgos son más elevados.

UPTA alerta además de que el refuerzo del control previsto en la normativa puede empeorar la situación si no va acompañado de apoyo real. El aumento de inspecciones y exigencias administrativas, sin recursos económicos ni asistencia técnica, incrementa la presión sobre un colectivo ya limitado. “No se puede exigir más a quien no tiene herramientas para cumplir. Más control sin apoyo no previene accidentes”, señala el presidente de la organización, Eduardo Abad.

Riesgos psicosociales en aumento

A esta situación se suma la realidad de los más de 180.000 autónomos sin asalariados en Galicia, que quedan prácticamente fuera del sistema preventivo. Este vacío está favoreciendo el aumento de los riesgos psicosociales, vinculados al estrés, la ansiedad, las largas jornadas, la presión económica o los impagos.

Desde UPTA advierten de que esta situación está detrás de un incremento de problemas de salud mental, enfermedades cardiovasculares y accidentes derivados de la fatiga. “Un trabajador por cuenta propia no puede trabajar 12 o 14 horas al día. Eso no es emprendimiento, es precariedad”, subraya Abad, quien reclama límites en sectores especialmente exigentes.

Ante este escenario, la organización pide un cambio de enfoque en las políticas públicas, con medidas específicas para el colectivo como programas de formación adaptados, incentivos para invertir en seguridad, servicios públicos de asesoramiento técnico y un refuerzo de la cobertura ante accidentes o enfermedades profesionales.

Para UPTA, reducir la siniestralidad en el trabajo autónomo requiere transformar el modelo actual hacia uno más flexible y eficaz, capaz de adaptarse a la realidad del sector y garantizar una protección adecuada.