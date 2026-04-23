BBVA impulsa en A Coruña la movilidad sostenible y la descarbonización del transporte

La transición hacia una movilidad más limpia, eficiente y preparada para los desafíos del futuro centró este jueves en A Coruña una jornada impulsada por BBVA junto a representantes del ámbito empresarial, institucional y energético. El banco reunió en el Nordés Club Empresarial a directivos, expertos y compañías para abordar los principales retos de la movilidad sostenible y la descarbonización del transporte, en un foro que puso sobre la mesa la necesidad de combinar planificación, colaboración y financiación para acelerar el cambio de modelo.

La cita contó con la participación de representantes del sector público y privado, entre ellos el director del Instituto Enerxético de Galicia (INEGA), así como responsables de empresas como Monbus, Grupo TT y Repsol, además de especialistas en sostenibilidad y movilidad.

Los participantes analizaron distintos aspectos vinculados a la transformación del transporte, con mesas de debate centradas en la estrategia empresarial, la electrificación de flotas y el desarrollo de infraestructuras. Durante el encuentro se compartieron experiencias, diagnósticos y perspectivas sobre un proceso que, según se puso de manifiesto, exigirá decisiones clave en el presente para definir el futuro del sector en los próximos años.

Un momento del encuentro celebrado en la ciudad de A Coruña / cedida

Uno de los mensajes centrales de la jornada fue el papel que debe desempeñar la financiación en este proceso. Desde BBVA defendieron la necesidad de acompañar a las empresas en una transición que va más allá de la simple incorporación de vehículos eléctricos y que obliga a repensar la operativa, prever потребностades energéticas y estructurar inversiones a medio y largo plazo.

En este sentido, Carlos Martínez, responsable de propuesta de valor en movilidad eléctrica de BBVA en España, subrayó que “la electrificación de la movilidad empresarial no es solo una cuestión de incorporar vehículos eléctricos”, sino que supone “un proceso mucho más amplio que implica repensar la operativa, anticipar necesidades energéticas y planificar la inversión a medio plazo”.

El directivo incidió además en que las compañías que ya han comenzado esa evolución saben que el cambio debe prepararse con antelación. “Todo empieza mucho antes, analizando la capacidad eléctrica disponible, dimensionando las infraestructuras y definiendo cómo abordar una transición que puede extenderse durante varios años”, apuntó. En esa línea, aseguró que BBVA trabaja para acompañar a las empresas en ese recorrido, ayudándolas a estructurar proyectos complejos y a tomar decisiones con una visión integral.

La jornada sirvió así para constatar que la movilidad sostenible se ha convertido en uno de los grandes desafíos para el tejido empresarial, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también en términos de competitividad, capacidad de adaptación y acceso a herramientas de financiación que permitan afrontar con garantías una transformación de gran alcance.