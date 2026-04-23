BBVA Research constata que España avanza en la descarbonización, aunque a distinto ritmo según la comunidad

España ha logrado desacoplar crecimiento económico y emisiones contaminantes, pero el camino hacia la neutralidad climática no avanza al mismo ritmo en todo el territorio. Esa es una de las principales conclusiones del último informe difundido por BBVA Research, en el que se analiza la evolución de la descarbonización en el país y se pone de relieve que las diferencias entre comunidades autónomas obligan a diseñar respuestas ajustadas a las características de cada región.

El estudio subraya que España ha reducido a la mitad su intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero desde mediados de los años noventa, un avance que atribuye al impulso de las energías renovables, la mejora de la eficiencia energética y la progresiva modernización del tejido productivo. En términos agregados, el informe concluye que la economía española ha duplicado su eficiencia ambiental y que hoy es capaz de producir el doble con el mismo nivel de emisiones.

Otro de los aspectos que destaca el análisis es la fuerte concentración de las emisiones en un número limitado de actividades. En concreto, industria, energía, transporte y agricultura generan cerca del 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero, si se excluyen los hogares, pese a representar apenas alrededor de una cuarta parte del valor añadido bruto nacional. Esta asimetría, según apunta BBVA Research, evidencia que existe un amplio margen de actuación en los sectores con mayor intensidad de carbono sin que ello tenga por qué comprometer el crecimiento económico.

En comparación internacional, España presenta niveles de emisiones per cápita inferiores a los de economías como Alemania, Canadá o Estados Unidos, y similares a los de Francia y Reino Unido. El informe interpreta estos datos como una señal del avance experimentado en las últimas décadas, aunque insiste en que la transformación todavía presenta grandes desafíos.

El documento también examina el comportamiento de las comunidades autónomas en los últimos años. Entre 2019 y 2024, todas redujeron sus emisiones, aunque lo hicieron con intensidades y mecanismos distintos. En algunos territorios, la mejora estuvo más vinculada a una mayor eficiencia y a una menor intensidad eléctrica; en otros, al cambio en el mix energético y al incremento del peso de las fuentes renovables. Según recoge el informe, estas divergencias responden a factores como la estructura productiva, el tipo de energía utilizada, el grado de electrificación, la importancia del sector energético y la velocidad de adopción de nuevas tecnologías.

Para profundizar en estas diferencias, BBVA Research compara las emisiones reales registradas en cada comunidad con unas emisiones “sintéticas”, calculadas a partir de la estructura sectorial de cada territorio y de las intensidades medias nacionales por actividad. Esta metodología permite identificar qué parte de las divergencias regionales se explica por la composición de la economía y cuál puede estar relacionada con elementos como la eficiencia, la tecnología o la relevancia específica del sector energético.

A partir de este ejercicio, el informe observa un comportamiento relativamente más favorable en comunidades como Cataluña y el País Vasco, donde las emisiones reales se sitúan por debajo de las que cabría esperar por su estructura productiva. En cambio, territorios como Asturias, Canarias o Baleares presentan mayores dificultades, vinculadas principalmente a una mayor dependencia de los combustibles fósiles o a actividades con una intensidad de carbono más elevada. El documento incide además en que el sector energético explica una parte sustancial de estas diferencias territoriales.

El estudio dedica un apartado específico a Cataluña, País Vasco y Asturias como ejemplos de tres trayectorias diferenciadas de descarbonización. En el caso catalán, destaca una reducción sostenida de la intensidad de emisiones asociada a la modernización industrial, una estructura económica más diversificada y retos aún pendientes en electrificación y tecnologías limpias. El País Vasco, por su parte, combina una base industrial sólida con avances en innovación, eficiencia energética y descarbonización industrial. Asturias, mientras tanto, ha logrado reducir de forma notable sus emisiones, aunque parte de una especialización histórica en actividades intensivas en carbono y todavía se sitúa por encima de la media nacional.

Los economistas de BBVA Research añaden que las políticas climáticas y las estrategias regionales en renovables, electrificación y eficiencia influyen de forma decisiva en el ritmo de esta transformación. En este sentido, advierten de que la heterogeneidad territorial puede generar cierta fragmentación, aunque también abre oportunidades de especialización complementaria si existe una coordinación eficaz entre administraciones.

Por ello, el informe concluye que el cumplimiento de los objetivos climáticos comunes dependerá en buena medida de una correcta articulación entre los marcos europeo, estatal y autonómico, de manera que se pueda avanzar en la transición ecológica sin poner en riesgo ni la competitividad ni la cohesión territorial.