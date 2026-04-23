La compostelana Urovesa refuerza su papel en la ayuda española a Ucrania con el envío de 100 Vamtac blindados

La participación de la gallega Urovesa en el apoyo militar español a Ucrania no es nueva, pero sí entra ahora en una fase más visible y concreta. Si en mayo de 2024 ya había trascendido que la compañía con planta en Valga iba a suministrar vehículos tácticos dentro del acuerdo bilateral de seguridad firmado por España y Ucrania, el anuncio realizado esta semana por la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirma un nuevo paso en esa línea de colaboración.

Robles trasladó durante su visita a Kiev al presidente Volodímir Zelenski que España donará a Ucrania 100 vehículos tácticos blindados Vamtac, cuyo envío comenzará a principios de mayo. La ayuda se completará además con munición de 155 milímetros para los obuses de las unidades de artillería, uno de los recursos más necesarios en un conflicto marcado por el desgaste y la presión constante sobre el frente.

El dato cobra especial relevancia en Galicia porque los Vamtac están fabricados por la compostelana Urovesa, empresa con instalaciones en Valga (Pontevedra). La propia compañía presenta este modelo como una plataforma militar versátil y modular, preparada para adaptarse a distintas misiones, desde transporte y carga hasta configuraciones blindadas o de apoyo a sistemas de armas.

Ese perfil multipropósito ayuda a entender por qué este tipo de vehículos tiene interés para Ucrania, especialmente en tareas de movilidad táctica, protección y despliegue en zonas sensibles. En la información difundida por la Cadena SER, se precisa además que los blindados estarán destinados a la Guardia de Fronteras de Ucrania, un cuerpo clave en la estructura de seguridad del país.

La novedad de ahora se entiende mejor a la luz de lo ocurrido en 2024. Entonces ya se había publicado que Urovesa participaría en el envío de vehículos tácticos de nueva fabricación hacia Ucrania en el marco del acuerdo sellado entre Sánchez y Zelenski, aunque en aquel momento no trascendieron ni el número exacto de unidades ni los plazos por el hermetismo que rodeaba la operación. Aquel paquete de ayuda incluía también otros sistemas y material militar de fabricación española.

Con el anuncio actual, esa colaboración previa deja de ser un antecedente difuso para convertirse en una operación concreta, con cifra cerrada y calendario de entrega. También refuerza la idea de que España mantiene su compromiso con Ucrania en un momento en que Kiev insiste en la necesidad de no perder apoyo internacional, sobre todo en el terreno militar. La propia Robles enmarcó esta ayuda como una muestra del respaldo español a la defensa de los valores democráticos, la libertad y una paz justa y duradera.

Roi Rodríguez

Munición de 155 milímetros

El nuevo envío no se limita a los vehículos. La incorporación de munición de 155 milímetros sitúa esta ayuda también en uno de los puntos neurálgicos de la guerra: la capacidad artillera. Ucrania viene reclamando a sus socios más proyectiles, sistemas de defensa aérea y medios con los que sostener tanto la resistencia en el frente como la protección de su infraestructura básica frente a los ataques rusos. La información subraya precisamente que el apoyo español se produce en un contexto de fuerte presión militar sobre el país.

Así, la noticia no solo confirma un nuevo envío de material militar español, sino que también vuelve a colocar a Urovesa en el centro de una operación internacional de gran alcance. Lo que en 2024 apareció como una participación ligada al acuerdo entre Sánchez y Zelenski toma ahora forma definida con un centenar de Vamtac y un papel más visible de la industria gallega en la ayuda a Ucrania.