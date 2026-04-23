Expertos de Galicia y Portugal analizan en Santiago los retos del ferrocarril, carreteras y puertos

Galicia y el norte de Portugal volverán a sentarse este viernes en Santiago para poner sobre la mesa una cuestión clave para su desarrollo compartido: el estado de sus grandes infraestructuras de conexión. La Cidade da Cultura acogerá el XII Encontro de Enxeñería Civil Galicia-Norte de Portugal, una cita que reunirá a profesionales del sector de ambos lados de la frontera para debatir sobre los principales retos en materia de ferrocarril, carreteras, puertos y aeropuertos.

La inauguración oficial de la jornada, prevista para las 9.30 horas, correrá a cargo del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo. Estará acompañado por los presidentes de los dos colegios profesionales, Miguel Ángel Carrillo y Fernando Santos, así como por los decanos de Galicia y de la Región Norte de Portugal, Enrique Urcola y Bento Aires.

El encuentro pondrá el foco en los intereses comunes de la eurorregión en el ámbito de las infraestructuras, con una programación centrada en el análisis de la conectividad entre ambos territorios. A lo largo del día se desarrollarán varias mesas redondas en las que se abordará la situación del transporte por carretera, del sistema ferroviario y de las conexiones portuarias y aeroportuarias.

La cita contará además con dos conferencias inaugurales, que estarán a cargo del embajador de Portugal en la OCDE, Rui Moreira, y de la directora xeral de Mobilidade de la Xunta, Judit Fontela.

Según lo previsto por la organización, las mesas de debate reunirán a expertos gallegos y portugueses con el objetivo de compartir diagnósticos, plantear necesidades comunes y analizar oportunidades de mejora en una eurorregión donde las comunicaciones siguen siendo una pieza estratégica para la movilidad, la actividad económica y la cohesión territorial.

La clausura del encuentro tendrá lugar a las 17.35 horas y contará con la participación de la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, junto al decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Galicia, Enrique Urcola, y su homólogo en la Región Norte de Portugal, Bento Aires.