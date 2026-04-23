Galicia registra 1.140 empresas de alto crecimiento y 35 gacela en 2026

Galicia mantiene una presencia relevante en el mapa empresarial español de las compañías que más crecen, aunque el fenómeno empieza a enfriarse tras los años de fuerte recuperación posteriores a la pandemia. La comunidad cuenta en 2026 con 1.140 empresas de alto crecimiento y 35 empresas gacela, según el último estudio elaborado por Informa, que analiza más de 92.000 sociedades en toda España para identificar a las firmas que más han acelerado sus ventas en los últimos años.

La fotografía sitúa a Galicia en una posición intermedia dentro del conjunto autonómico. Del total de empresas gallegas incluidas en la muestra, el 21,13% encaja en la categoría de alto crecimiento, mientras que el 0,65% corresponde a las denominadas gacela, compañías jóvenes que crecen con especial intensidad en las primeras etapas de su desarrollo. El grueso del tejido analizado, un 78,22%, se encuadra en el grupo de control, integrado por empresas con una evolución más moderada.

El informe enmarca estos datos en una corrección general del número de compañías que venían registrando avances extraordinarios. En toda España se contabilizan 21.696 empresas de alto crecimiento, casi un 30% menos que en la edición anterior, mientras que las gacela se reducen a 777, con una caída del 20,71% interanual. Aun así, el estudio subraya que este ajuste llega después de varios ejercicios marcados por el rebote tras el desplome de actividad de 2020, que disparó el crecimiento de muchas empresas en los años posteriores.

Pese a esa desaceleración, estas compañías siguen teniendo un peso notable en la economía. Entre 2021 y 2024, las empresas de alto crecimiento y las gacela lideraron buena parte de la creación de empleo en España. En conjunto, los tres grupos analizados generaron 602.538 nuevos puestos de trabajo, de los que más del 80% correspondieron a las empresas de alto crecimiento. Las gacela, aunque mucho menos numerosas, destacaron por la intensidad de su avance, con un incremento del empleo del 82,99% en ese periodo.

El tirón también se refleja en la facturación. Las empresas de alto crecimiento elevaron sus ingresos agregados un 123,36% entre 2021 y 2024, hasta superar los 344.000 millones de euros, mientras que las gacela dispararon sus ventas un 219,35%, aunque desde una base mucho menor. El informe interpreta este comportamiento como la coexistencia de dos modelos distintos: por un lado, empresas jóvenes que crecen a gran velocidad; por otro, compañías ya más consolidadas capaces de generar un impacto absoluto mucho mayor en actividad y empleo

Tiran hostelería, construcción e inmobiliario

A escala nacional, el crecimiento empresarial se concentra sobre todo en hostelería, construcción y actividades inmobiliarias, comercio e industria, sectores muy vinculados al rebote tras la crisis de 2020. Territorialmente, la mayor concentración de empresas de este tipo se localiza en Madrid, Cataluña y Andalucía, aunque en peso relativo destacan Baleares y Canarias, impulsadas por la fortaleza del negocio turístico. En ese contexto, Galicia se sitúa por debajo de esos grandes focos, pero conserva una base significativa de compañías con expansión acelerada.

Uno de los mensajes más llamativos del estudio es que las empresas que más crecen no son necesariamente las más tecnológicas. La proporción de compañías de sectores tecnológicos es muy similar entre los distintos grupos analizados, de modo que el informe descarta una sobrerrepresentación clara de la tecnología entre las firmas de mayor crecimiento.

La conclusión para Galicia es que la comunidad sigue teniendo una bolsa relevante de empresas capaces de crecer por encima de la media, incluso en un escenario menos expansivo que el de hace un año. Son menos visibles que en los grandes polos económicos del país, pero continúan aportando dinamismo a un tejido productivo en el que ganar tamaño, empleo y facturación sigue siendo una excepción más valiosa que frecuent