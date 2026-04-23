Unións Agrarias y ASEDAS reclaman priorizar la leche de origen y envasado en España para proteger al sector gallego

Blindar la presencia de leche y derivados con origen y envasado en España en los lineales se ha convertido en una de las principales demandas compartidas entre la distribución comercial y el sector productor. Ese fue uno de los ejes de la reunión celebrada en Madrid entre representantes de Unións Agrarias (UUAA), UPA y la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS).

En el encuentro participaron el secretario general de Unións Agrarias, Roberto García; el secretario de Ganadería de UPA, Xosé Ramón González; así como el director general de ASEDAS, Ignacio García Magarzo, y su secretario general técnico, Felipe Medina Martín. De la reunión salió un objetivo común: reforzar la recomendación de que la comercialización de la marca blanca en las grandes superficies se rija por criterios de origen y envasado en España.

Con esta iniciativa, ambas partes buscan poner freno al deterioro de la renta de los productores lácteos gallegos, muy afectados por la caída de las cotizaciones aplicada por la industria. Desde ASEDAS, entidad que representa al 80% de los supermercados de España y agrupa a 19.400 establecimientos, trasladaron su solidaridad con la situación de los ganaderos y apelaron a las industrias a retomar una senda estrictamente vinculada a criterios de mercado a la hora de firmar contratos de aprovisionamiento.

Desde Unións Agrarias se hizo especial hincapié en la pérdida de posiciones de Galicia en el precio medio de la leche. La organización denuncia que la comunidad registra diferenciales negativos frente a territorios vecinos como Castilla y León, donde el precio es un 13,5% superior, y Asturias, con una diferencia del 24,3%. De no corregirse esta situación, el sindicato agrario advierte de una caída de ingresos de más de 186 millones de euros para el conjunto del sector gallego, lo que equivaldría a una media de 38.000 euros por explotación entre las 4.893 granjas que continúan en activo.

La organización agraria sostiene además que es necesario modificar los contratos de recogida de leche, que, según denuncia, fueron impuestos de forma unilateral por las industrias y aceptados por muchos productores ante el temor a que se les paralizase la recogida. A juicio de UUAA, se trata de una práctica de adhesión que perjudica el buen funcionamiento de la cadena de valor del producto.

Unións Agrarias subraya también que la actuación de las firmas lácteas resulta todavía más grave en un contexto marcado por el fuerte incremento de los costes de producción, agravado por la guerra en Irán, y en una época de especial intensidad de trabajo en el campo. Por ello, hace un llamamiento a la responsabilidad de la industria, al considerar que, en un escenario tan adverso, muchas explotaciones podrían verse abocadas al cierre, especialmente las más jóvenes, que todavía están afrontando inversiones recientes para ganar competitividad.

En paralelo, UUAA ha denunciado ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que esta situación responde, a su juicio, a la formación de un “nuevo cártel de la leche”, supuestamente más sofisticado, basado en prácticas de concertación ilegal de precios para forzar bajadas de cotización, sobre todo en las explotaciones de mayor tamaño. La organización considera que esta conducta choca frontalmente con las obligaciones recogidas en la Ley de la Cadena Alimentaria.

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El sindicato recuerda que la legislación establece con claridad que la formación de precios debe hacerse de abajo arriba, teniendo en cuenta los costes reales de producción. Por eso, se pregunta cómo es posible que, con un aumento de costes de 6 céntimos por litro, las industrias hayan aplicado una rebaja de 8 céntimos por litro. Además de poner estos hechos en conocimiento de la Fiscalía, Unións Agrarias insta también a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a actuar contra las industrias que, según denuncia, están importando leche de terceros países a precios de derribo.