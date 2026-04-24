Cesuga reúne a Ignacio Rivera y Pablo Junceda para abordar el impacto positivo de las organizaciones

El Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia (Cesuga) celebrará el próximo martes, 28 de abril, el encuentro “Diálogo: impacto positivo en las organizaciones”, una conversación que reunirá en A Coruña a dos referentes del ámbito empresarial y financiero: Ignacio Rivera, presidente de Corporación Hijos de Rivera, y Pablo Junceda, director general de Sabadell Gallego.

La cita tendrá lugar en el MEGA – Museo Estrella Galicia, situado en la rúa José María Rivera Corral, 6, con apertura prevista a las 17:45 horas e inicio del diálogo a las 18:00 horas. El encuentro estará moderado por la periodista Leticia Chas.

La jornada se plantea como un espacio de reflexión sobre el papel que desempeña la empresa en la sociedad actual. Durante la conversación se abordarán cuestiones como la evolución del modelo económico, el papel de la banca en la transformación empresarial, la incorporación del propósito a la estrategia corporativa y los principales retos vinculados a la sostenibilidad.

El diálogo también pondrá el foco en cómo las organizaciones pueden generar valor más allá del beneficio económico, contribuyendo al desarrollo social, a la competitividad empresarial y a la atracción de talento. En este contexto, Cesuga propone analizar las oportunidades que se abren para territorios como Galicia en la construcción de un modelo económico más responsable, innovador y con impacto positivo.

El programa comenzará a las 17:45 horas con la apertura de puertas. Entre las 18:00 y las 19:30 horas se desarrollará el diálogo entre los ponentes y, a continuación, de 19:30 a 21:00 horas, tendrá lugar un cóctel networking.