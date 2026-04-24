Ingenieros de Galicia y Portugal reclaman avances en el Corredor Atlántico y la salida sur de Vigo

El XII Encuentro de la Ingeniería Civil Galicia-Norte de Portugal reunió este viernes en la Cidade da Cultura de Santiago a cerca de un centenar de ingenieros de ambos lados del Miño para analizar las necesidades comunes de la Eurorregión en materia de ferrocarril, carreteras, puertos y aeropuertos.

El presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo, y el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, coincidieron en reclamar avances en el Corredor Atlántico, especialmente en la salida sur ferroviaria de Vigo y en la conexión con Portugal.

Carrillo recordó que el eje atlántico ferroviario supuso “un salto cualitativo en la vertebración del territorio”, pero advirtió de que siguen pendientes enlaces determinantes, como la salida sur de Vigo y las conexiones transfronterizas. Calvo, por su parte, insistió en la necesidad de completar el corredor hasta Ferrol por el norte y hasta Portugal por el sur, y volvió a pedir al Gobierno central un plan con plazos e inversiones definidos.

AVE Galicia-Portugal

El conselleiro alertó además de que, con la situación actual del tramo español, la alta velocidad con Portugal podría retrasarse “por lo menos, hasta 2038”. Frente a ello, destacó la participación de la Xunta en el proyecto Impulso del Corredor Atlántico, dentro del programa Interreg España-Portugal 2021-2027, para acelerar la conexión ferroviaria entre Galicia y el Norte de Portugal.

La jornada también abordó la cooperación aeroportuaria. El presidente de la Ordem dos Engenheiros de Portugal-Región Norte, Bento Aires, defendió que el aeropuerto de Oporto, casi saturado, puede complementarse con las terminales gallegas. En la misma línea, Calvo apostó por una estrategia coordinada para los tres aeropuertos gallegos que permita captar nuevas rutas sostenibles en el tiempo.

El decano de la Demarcación de Galicia del Colegio, Enrique Urcola, subrayó que la ingeniería civil “no solo construye obras, construye territorio y favorece el bienestar social”, y defendió una Eurorregión “más integrada, moderna y mejor conectada”. La cita concluyó con mesas sobre transporte ferroviario y por carretera, en las que se puso el foco en la conexión Vigo-Oporto, los puertos y el mantenimiento de una red viaria ya madura.