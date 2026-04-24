La recaudación de Hacienda por las ganancias de los gallegos en acciones y cuentas bancarias se dispara un 33% y bate un récord de 271 millones

La buena racha del mercado laboral saca brillo al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la joya de la corona del sistema fiscal español. Su recaudación creció el 10,1% en 2025, hasta rozar los 142.500 millones de euros. El ascenso sería todavía mayor sin el bocado por los cambios normativos y de gestión en el gravamen. Solo en las devoluciones a los mutualistas se fueron 2.717 millones, casi 2.000 millones más que el ejercicio anterior. De cada 100 euros que manejaron los hogares, 82 proceden de las nóminas. A pesar de la desaceleración que se notó ya en 2024, las rentas del trabajo avanzaron otra vez muy por encima de la media de los últimos diez años: 6,2%, según la memoria de la Agencia Tributaria publicada ayer.

Por ese mismo camino van las otras ganancias de las familias. Las rentas de capital, principalmente por los dividendos que se cobran por las acciones y los intereses de las cuentas bancarias, pisan el freno después del bum en el ciclo al alza de los tipos de interés. Las retenciones subieron el 7,1%, con 5.858 millones de euros. No es un porcentaje pequeño, pero sí está muy por debajo del 26,7% de repunte en el 2023 y el 40,8% de 2024. En Galicia aguantan el cambio de escenario en el precio del dinero. Las retenciones de capital se dispararon el 32,7%, la segunda mayor subida del país, únicamente por detrás de la Comunidad Valenciana (50,6%). Alcanzaron los 271,4 millones de euros, un saldo sin precedentes.

«Desde finales de 2022, las rentas por intereses de cuentas bancarias empezaron a remontar siguiendo las subidas de tipos de interés que se estaban produciendo desde un tiempo antes», explica el organismo. Marcaron su pico en 2024 y, desde entonces, comenzó una tendencia a la baja. La retribución de las empresas a sus accionistas se convirtió en 2015 en el principal componente de este tipo de rentas.

El pago al fisco por los beneficios conseguidos con los alquileres en Galicia se acercó a los 116 millones de euros, un 3,9%. En el caso de fondos de inversión engordaron el 61,1%, con 2,8 millones de euros. Las retenciones de trabajo y actividades profesionales en la comunidad se elevaron algo menos que en el conjunto del país, el 7,3%, y rondaron los 4.353 millones de euros.

Los ingresos por el IRPF en Galicia / Hugo Barreiro

El nuevo Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones de Entidades Financieras dejó casi 10,5 millones de euros en Galicia. La inyección de los tributos medioambientales se quedó cerca de 38 millones. En los Especiales, que en total mermaron el 1,3%, destaca el alza del 1,9% en la cerveza (50,7 millones), mientras que el aplicado al alcohol prolonga su caída: 0,9% menos, hasta los 17,7 millones. Hidrocarburos arroja una tasa negativa de -25,3 millones; y el de la electricidad llegó a los 34,8 millones.

La recaudación por el impuesto a los plásticos aumentó el 2,1% (24,7 millones); y el 19% el de las primas de seguros (14,1 millones). El del carbón, cada vez más desinflado por la retirada de las térmicas del sistema energético gallego, se desplomó el 28,9% (9,6 millones).

Por sanciones tributarias, el organismo ingresó en Galicia 8,1 millones, lo que supone una bajada del 19,8% respecto a 2024. Los intereses de demora subieron el 9,8% (13,1 millones) y los recargos de apremio menguaron el 5,4% (23,9 millones). La recaudación por delitos ascendió a 1,4 millones.

Alquileres

El anuario de la Agencia Tributaria incluye un análisis de cómo está evolucionando la actualización de los contratos de alquiler para vivienda habitual. Lo hace revisando los datos tributarios vinculados a los arrendamientos con un único inquilino durante el ejercicio completo entre 2019 y 2024. Representan alrededor del 40% del total de los contratos. La conclusión principal es que, salvo en 2024, más de la mitad de los propietarios no incrementaron la cuota mensual. «El porcentaje va siendo cada vez menor con el tiempo y está muy condicionado en los años iniciales por la pandemia, pero, incluso con eso, resulta significativo el elevado porcentaje de contratos que no se actualizan», señala el organismo.

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Dos de cada diez inmuebles que se mantienen durante cuatro años arrendados para vivienda habitual con el mismo inquilino no se tocan. Entre el 25% y el 30%, la actualización fue inferior al 2%. «Y destacan también los casos en los que hay una sola actualización elevada, lo que indicaría que hay una práctica extendida de realizar una revisión única del alquiler en los cuatro años, probablemente coincidiendo con un cambio de contrato», indica.