Galicia planta cara a la plaga de la banda marrón en sus pinares con silvicultura y tratamientos: "Parece que la afectación esta primavera será menor"

Asoma mayo en el calendario y, con su llegada, arranca una nueva campaña de tratamiento contra la plaga de la banda en los pinares de Galicia. Y por segundo año consecutivo, la Consellería do Medio Rural ofrece este servicio de forma gratuita a los propietarios de masas de coníferas afectadas por esta enfermedad, que se ceba especialmente con el pino radiata, también conocido como pino insigne. En colaboración con la Fundación Arume, que se encarga del asesoramiento técnico, la Xunta quiere actuar este año en 4.000 hectáreas de pinares de gestión privada.

El programa contempla dos intervenciones anuales de fertilización foliar, la de primavera y la de otoño, acompañadas de un seguimiento técnico. La intención es permitir la recuperación de plantas afectadas, pero sobre todo aumentar la resistencia frente a la enfermedad, algo que parece que se está consiguiendo. La directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, visitó una plantación de 30 hectáreas en Vilasantar, cerca de la comarca de Santiago, que el año pasado se vio atacada por la banda, se trató y este año luce recuperada.

"En principio parece que la afectación de la banda esta primavera es menor que en los últimos años, pero todavía nos falta el otoño", cuando se produce el otro pico de actividad del hongo, explica Xosé Mera, presidente de la Fundación Arume. La inspección que hizo este colectivo a las principales masas de pino radiata así lo confirma, aunque no hay que cantar victoria porque buena parte de la evolución de este tipo de plagas fúngicas depende de la climatología. Un verano lluvioso al inicio y con altas temperaturas al final puede reactivar la incidencia del hongo.

Cómo pedir el tratamiento gratuito Conviene que los propietarios forestales interesados en tratar sus parcelas contra la banda realicen un registro previo .

. Los dueños deben formalizar su solicitud a través de una Declaración Responsable .

. Cualquier documentación o duda puede consultarse a través del correo arume@fundacionarume.gal o del teléfono 648662296.

o del teléfono Los interesados deben aportar sus datos, las referencias catastrales de las parcelas a tratar y otra información valiosa de la masa, como especies dominantes, edad...

de las parcelas a tratar y otra información valiosa de la masa, como especies dominantes, edad... Se aconseja no demorarse en la solicitud, ya que la plantificación de tratamientos es compleja y requiere tiempo.

En todo caso, Mera prefiere ser optimista dentro de la prudencia. "Creemos que lo peor ya pasó", en referencia a la entrada en Galicia de la banda marrón tras la pandemia, procedente del Cantábrico y que rápidamente se expandió por las provincias de Lugo, la más afectada, y A Coruña, donde dañó masas en O Barbanza, Costa da Morte y el interior de Eume, Curtis, Frades... Es decir, la plaga está a las puertas de Santiago.

"Creo que ahora, en colaboración con Medio Rural, llevando a cabo prácticas silvícolas como clareos y aplicando estos tratamientos, además de apostar por especies más resistentes a la banda como el pino pinaster o el pino taeda, podemos salvar este patrimonio forestal para que la industria siga trabajando" con el pino gallego.

Luisa Piñeiro, de Medio Rural, con personal de la Fundación Arume en Vilasantar / Moncho Fuentes

Coníferas: 18.000 empleos y 2.000 millones

Esa parte de la industria que cita Mera no es un tema menor. De hecho, la Fundación Arume pone ahí el foco. "La campaña de tratamientos gratuitos no solo debe verse como una actuación para salvar el monte de un productor particular, sino que detrás hay un aspecto económico determinante". Se refiere a la cadena monte-industria, que aporta el 2% del PIB con 25.000 empleos y 3.000 millones de euros de facturación anual. "De todo esto, tres cuartas partes están en la industria conífera".

La razón es que en el caso del pino, Galicia planta, corta y transforma en el propio territorio para generar valor añadido, algo que no ocurre con otras especies. "Hablamos de 150 aserraderos en el rural de Galicia que generan economía", a los que se suma la industria del tablero, con la compostelana Finsa como punta de lanza. O la carpintería industrializada gallega, que monta mobiliario y estructuras para grandes cadenas por todo el mundo. "Todo eso lo produce Galicia y todo eso depende de la conífera". Tres cuartas partes del sector significan más de 18.000 empleos y 2.000 millones de negocio. No todos dependen del pino radiata, pero sí una buena parte. De ahí la importancia de hacer frente a la banda marrón y la banda roja, esta última con menos incidencia en la comunidad.