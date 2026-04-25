La Xunta refuerza el acercamiento a SAIC con visita a la planta de baterías del grupo chino

«Calma». Eso es casi lo único que dicen desde la Xunta cuando se le pregunta por la posibilidad de que SAIC Motor implante en Galicia una fábrica de coches MG. Todo apunta a que el fabricante se ha decidido por España (descartando así Hungría) y que la comunidad gallega tiene todas las papeletas para acoger la planta. Ninguna de las otras regiones del país se han pronunciado en los últimos meses desde que el pasado año la compañía reactivó el interés por Galicia. Y la vorágine de noticias de los últimos días coinciden con la visita al país asiático del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ya se reunió el jueves con el máximo responsable de SAIC, Wang Xiaoqiu, y que este sábado ha reforzado el acercamiento al fabricante con una visita a su fábrica de baterías.

Aunque Rueda asegura que no hay nada cerrado todavía con la empresa y que en este tipo de operaciones todo puede saltar por los aires en el último momento («hasta el rabo todo es toro», como también trasladan fuentes de la Xunta), lo cierto es que la operación está muy caliente. Como informó Bloomberg, se están ultimando detalles como el volumen de inversión, la capacidad de producción o el calendario, si bien este medio ya informó que los planes del fabricante pasan por comenzar con el ensamblaje de vehículos despiezados enviados desde China (lo que se conoce en la industria como CKD, completely knocked down) en un planta que apunta a la provincia de A Coruña.

Rueda y Lorenzana en el interior de la factoría de baterías de SAIC Motor / David Cabezon @ Xunta

Mientras no se produce la decisión o la confirmación final del desembarco, Galicia sigue dando pasos. Primero fueron las visitas en el sur y el norte de la comunidad de representantes de SAIC Motor y esta semana fue el viaje de la Xunta para citarse con Wang Xiaoqiu y los principales filiales o proveedores de la firma asiática. Entre ellos están la filial logística, Anji Logistics, o la especialista en diversos componentes y tecnologías Hasco.

Este sábado, en cambio, fue el turno para la planta de baterías para vehículos de nueva energía (NEV, en inglés) del grupo. Allí Rueda y Lorenazna pudieron conocer de primera mano «uno de los complejos industriales más avanzados del mundo en el ámbito de la movilidad eléctrica», según destacó la Xunta, que explicó que las instalaciones cuentan con una capacidad prevista de 300.000 packs de baterías al año.

La factoría forma parte del complejo industrial de SAIC en Zhengzhou (ciudad más grande y capital de la provincia de Henan), «que a día de hoy representa la mayor base de exportación del grupo». Rueda volvió a subrayar allí las ventajas competitivas de Galicia para atraer inversiones de alto valor añadido vinculadas a la electromovilidad, poniendo en valor «la capacidad logística y el ecosistema industrial gallego».

Según informó la Xunta, la visita «complementa la reunión mantenida el pasado jueves con el presidente de SAIC Motor, Xiaoqiu Wang, y otros cargos directivos de la compañía, con el objetivo de explorar nuevas oportunidades de negocio y atraer inversiones a Galicia en un sector en el que la comunidad se sitúa como uno de los principales polos de producción y desarrollo tecnológico en Europa».

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Con esta reunión la delegación gallega cierra su gira por China y emprende el camino de vuelta. Toca esperar para ver si en esta ocasión la comunidad logra atraer una gran inversión vinculada la automoción (se atascaron la fábrica de neumáticos de Sentury en As Pontes y la de llantas de Citic Dicastal). De esta forma se romperían 14 años de sequía, los que pasaron desde que Galicia captó la planta de Snop Estampación (en Porto do Molle, Nigrán).